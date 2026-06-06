Флагман британского флота, авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, вновь столкнулся с техническими проблемами. Неисправность была обнаружена во время стоянки корабля в норвежском порту Ставангер, что стало очередным эпизодом в череде поломок одного из самых дорогостоящих кораблей Королевского флота.

Авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, столкнулся с технической неисправностью во время стоянки в порту норвежского города Ставангер.

Корабль вышел из Шотландии в начале месяца и должен был выполнять задачи по обеспечению безопасности в Атлантическом океане и Арктическом регионе, сообщает Independent.

В Министерстве обороны Великобритании назвали возникшую проблему «незначительной» и подчеркнули, что после завершения необходимых работ авианосец сможет продолжить выполнение миссии уже в ближайшие дни.

Это далеко не первый технический сбой на борту HMS Prince of Wales. В 2022 году авианосец уже был вынужден прервать поход из-за серьезной поломки по пути на совместные учения с Военно-морскими силами США. Тогда инцидент широко обсуждался в британских СМИ и, по их данным, негативно сказался на моральном состоянии экипажа.

HMS Prince of Wales является одним из двух крупнейших и самых мощных кораблей за всю историю Королевского флота Великобритании. Авианосец способен нести до 72 летательных аппаратов, включая современные истребители F-35B. Дальность его автономного плавания достигает 10 тысяч морских миль.

В нынешнем походе флагман сопровождают эсминец HMS Duncan и танкер снабжения RFA Tidespring, входящие в состав ударной группы британского флота.

Новая неисправность HMS Prince of Wales вновь привлекла внимание к вопросам надежности одного из ключевых кораблей британских военно-морских сил. Несмотря на заверения Минобороны Великобритании о незначительном характере поломки, повторяющиеся технические проблемы продолжают вызывать дискуссии о состоянии и эксплуатационной готовности дорогостоящего флагмана Королевского флота.