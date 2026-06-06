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«Это не партии, а клики и группировки отдельных личностей» 0 135

Политика
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-депутат Сейма Илма Чепане

Экс-депутат Сейма Илма Чепане

Бывшая депутат Сейма провела исторические параллели с первой республикой.

Бывшая депутат Сейма Илма Чепане, которая уже несколько лет как ушла из активной политики на заслуженный отдых, в интервью другому бывшему политику Андрею Пантелееву на портале jauns.lv, попыталась ответить на вопрос, в чем же причина отставания Латвии: "Трудно сказать... Я думаю, одна из проблем - многопартийная система. Один из отцов Сатверсме Феликс Циеленс в 1921-м году, выступая с трибуны Сейма, посетовал, что в Латвии, в отличии от старой Европы, партии представляют собой клики и группировки отдельных лиц. Прошло 105 лет и где мы сейчас?!"

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#история #Сейм #Латвия #партии #политика
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Эдуард Эльдаров
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