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Появится ли в Балтии и Польше ядерное оружие? 0 66

В мире
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский самолет, способный нести ядерную боеголовку

способный нести ядерную боеголовку

Американский эксперт пояснил.

Ядерное оружие не будут развертывать в странах Балтии — эксперт Джон Ират

Американские планы по размещению бомбардировщиков — носителей ядерного оружия в дополнительных странах Европы не коснутся тех государств, в которых такого типа вооружений на данный момент нет, рассказал RTVI.US директор вашингтонского центра по контролю за нераспространением оружия Джон Ират. Таким образом, ядерное оружие не должно появиться в Польше и странах Балтии.

«Общая тенденция заключается в сокращении ядерных сил по всему миру. США обладают способностью применять ядерное оружие практически где угодно и когда угодно с помощью стратегических сил», — пояснил Ират в беседе с RTVI.US.

В то же время эксперт отметил, что ядерное оружие НАТО выполняет в первую очередь политическую, а не стратегическую функцию. Его основная задача — обеспечить уверенность в надежном ядерном зонтике США. В случае возможного конфликта, скорее всего, будут задействованы в первую очередь стратегические силы.

«Доктрина НАТО гласит, что ядерное оружие предназначено исключительно для обороны и сдерживания. Если сдерживание работает, нет необходимости применять его в ходе непосредственной обороны. Если оно не сработает, то у мира будут проблемы поважнее, чем применение нескольких единиц ядерного оружия. Это был бы сценарий масштабной Третьей мировой войны, и никто не хочет этого», — добавил собеседник RTVI. US.

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#НАТО #США #Польша #ядерное оружие #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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