Edutainment, или просвещение через развлечение, является одним из главных трендов в образовании последних лет, как для детей, так и для взрослых. Это веселые игры, которые помогают детям легко запомнить важную и полезную информацию, такую как правила дорожного движения и основы этикета. Рассмотрим, как начать edutainment со своим ребенком уже сейчас.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Ребенок в городе должен знать основные правила дорожного движения, особенно касающиеся его статуса пешехода: цвета светофора, знаки и разметку пешеходного перехода, а также обозначение остановок общественного транспорта.

Освоить эти правила помогут ваша вовлеченность и желание объяснять, а также игровой коврик и игрушечный светофор. В качестве транспортных средств для миниатюрного города можно использовать качественные миниатюрные игрушки-машинки.

Чтобы еще больше увлечь детей в обучение через игру, можно предложить им коллекционировать новые машинки, парковать их в спичечные коробки и создавать новые творческие истории. Таким образом, в игровой форме дети узнают, нужно ли вставать с велосипеда, когда переходят дорогу, что произойдет, если нарушить правила дорожного движения, и нужно ли пропускать пожарную машину с сиреной, даже если для них загорелся зеленый свет.

ИМЕНА, АДРЕС И ЭТИКЕТ

С трех лет ребенок способен запомнить и воспроизвести, как зовут его, маму и папу, какая у семьи фамилия, по какому адресу он живет, и к кому обращаться, если он потерялся. Закрепить эти знания можно в игре. Постройте из конструктора дом и приклейте на него табличку с вашим адресом — обязательно проговаривайте его в процессе игр с ребенком.

Персонажей лучше назвать именами членов вашей семьи. Они могут говорить важные слова «спасибо» и «пожалуйста», помогать друг другу убирать со стола и мыть посуду. Важно, чтобы такое же поведение члены семьи демонстрировали и в общении друг с другом, а не только в игре.

СЧЕТ И ДЕНЬГИ

Счет до ста и базовые арифметические операции — сложение и вычитание — проще всего освоить на примере денежных расчетов. Идеально это делать в полевых условиях: с наличными и походом в магазин за приятными вкусностями. Но можно смоделировать ситуацию и дома.

Начать можно с игры в магазин, а после освоения основ счета продолжить с экономическими настольными играми. Сейчас есть варианты игр не только с бумажными деньгами, но и с портативными терминалами и банковскими карточками. Такой приближенный к реальности формат сильнее вовлекает современных детей, и даже в 4 года ребенок не теряет интереса к игре на протяжении 45 минут, проверяя баланс, переводя деньги другим игрокам и покупая юниты.

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ

Почему мы постоянно моем руки, пользуемся антисептиками и носим маски, что такое самоизоляция, и почему я не выхожу из дома — с этими вопросами сталкиваются родители, когда речь идет о здоровье. Люди стали больше внимания уделять правилам гигиены и вопросам здоровья.

Если ваши дети только сейчас учатся самостоятельности, проще всего научить их заботиться о себе в игровой форме. Сценарии со скорой помощью можно проиграть в городе и с набором доктора, а личную гигиену — в доме из конструктора. Чтобы научить ребенка чистить зубы положенные три минуты, купите песочные часы. Их можно найти в аптеке. Так ваше чадо научится визуализировать время, опираясь на материальную основу, а не оставаться на территории сложных и непонятных абстракций.