Новый лук звезды - в стиле "Спасателей Малибу". Дженнифер Гарнер выбрала кокетливый и элегантный образ на своей новой фотосессии для InStyle. Актриса позировала в боди с длинными рукавами и глубоким декольте, отдыхая у бассейна и демонстрируя свою стройную фигуру. Она дополнила образ прозрачными черными колготками и эффектным золотым ожерельем, а свои каштановые волосы уложила легкими пляжными волнами.

Друзья и поклонники Дженнифер оставили множество восторженных комментариев под новыми фото.

"Великолепна! И внутри, и снаружи", — написала подруга актрисы.

"Честно говоря, вы сияете", — отметила поклонница.

В интервью Гарнер рассказала о том, что старается не пропускать тренировки, чтобы поддерживать себя в форме. Из-за плотного графика Дженнифер сложно регулярно посещать занятия, но звезда нашла способ держать себя в тонусе.

Я буду ходить в тренажерный зал в отеле или выполнять тренировку по видео, где упражнения без гантелей, просто чтобы разогнать пульс, — сказала она.

Дженнифер Энн Гарнер (род. 17 апреля 1972) — американская актриса и продюсер. Наибольшую известность ей принесла роль агента Сидни Бристоу в телесериале «Шпионка» (2001—2006), за которую Гарнер получила премии «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США, а также четыре раза номинировалась на прайм-тайм премию «Эмми». Гарнер также известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор» (2001), «Поймай меня, если сможешь» (2002), «Из 13 в 30» (2004), ролью Электры в фильмах «Сорвиголова» (2003) и «Электра» (2005), «Джуно» (2007), «Изобретение лжи» (2009), «День святого Валентина» (2010), «Странная жизнь Тимоти Грина» (2012), «Далласский клуб покупателей» (2013), «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014) и «С любовью, Саймон» (2018).

На съёмках сериала «Фелисити» в 1998 году Гарнер встретила актёра Скотта Фоли. 19 октября 2000 года они поженились в их доме в Лос-Анджелесе. Гарнер и Фоли разошлись в марте 2003 года. В мае 2003 года Гарнер подала на развод, в качестве причины указав «непримиримые разногласия». Бракоразводный процесс был завершён в марте 2004 года. С августа 2003 года по середину 2004 года Гарнер встречалась с актёром Майклом Вартаном, партнёром по сериалу «Шпионка».

В середине 2004 года Гарнер начала встречаться с актёром Беном Аффлеком, с которым снималась в фильмах «Перл-Харбор» (2001) и «Сорвиголова» (2003). Они поженились 29 июня 2005 года на тайной церемонии на островах Теркс и Кайкос. Единственными гостями были актёр Виктор Гарбер, проведший церемонию бракосочетания, и его супруг Райнер Андрисен.

У Гарнер и Аффлека есть трое детей — дочери Вайолет Энн Аффлек (род. 1 декабря 2005), крёстным отцом которой является Виктор Гарбер, и Серафина Роуз Элизабет Аффлек (род. 6 января 2009), а также сын Сэмюэл Гарнер Аффлек (род. 27 февраля 2012). В июне 2015 года Гарнер и Аффлек объявили о расставании, и в апреле 2017 года подали документы на развод. Бракоразводный процесс был завершён 7 ноября 2018 года.