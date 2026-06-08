ВМС ЕС "приступают к подъему на суда" "теневого флота" РФ в Средиземном море, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Военно-морские силы (ВМС) Европейского Союза в Средиземном море в рамках операции IRINI получили право проводить санкционированный досмотр судов, которые в ЕС считают частью российского "теневого флота". Об этом сообщила на неформальной встрече с главами министерств обороны государств Евросоюза в Никосии в понедельник, 8 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Наша операция IRINI изменила правила вовлечения и теперь также приступает к подъему на суда", - цитирует слова Каллас Европейская служба внешних связей (EEAS).

Кая Каллас: Суда "теневого флота" РФ представляют опасность

По словам Каи Каллас, речь идет о том, чтобы изменить "передовые практики", поскольку эти суда "действительно представляют опасность", и, конечно же, речь идет о том, чтобы ограничить возможности "России по финансированию этой войны".

IRINI действует в Средиземном море с марта 2020 года. Одна из ее первоначальных целей заключалась в стабилизации обстановки в Ливии, охваченной гражданской войной, и поддержка усилий ООН по установлению мира в этой североафриканской стране. Операция был направлена на обеспечение соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию с использованием авиационных, спутниковых и морских средств.

На сентябрь 2020 года в IRINI были задействованы три корабля и пять самолетов, а также 600 человек личного состава, направленных 21 государством - членом ЕС.