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Вот те дрон, а вот те - за урон! Введут компенсации жителям за ущерб, причинённый БПЛА 0 220

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
LETA
Изображение к статье: Место падения дрона
ФОТО: пресс-фото

Правящая коалиция в понедельник договорилась совместно работать над изменениями в законодательстве, чтобы ввести механизм компенсации жителям за ущерб, который могут причинить прилетевшие из-за границы беспилотники. Об этом сообщил министр финансов Марис Кучинскис (Объединённый список).

По словам Кучинскиса, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что беспилотники сбиваются, а в таких случаях могут возникать дополнительные риски. Поэтому необходимо чёткое регулирование, которое уменьшит опасения в сфере обороны и обеспечит безопасность населения. Координирующую роль в этой работе возьмёт на себя Министерство юстиции, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания будущих норм.

Кучинскис также отметил, что важно сохранить нынешний подход в сфере образования — не допустить возвращения к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность использовать его в чрезвычайных ситуациях, например при угрозе со стороны беспилотников. Он подчеркнул, что опыт Украины показывает долгосрочное негативное влияние такого подхода на детей.

Как уже сообщало агентство LETA, с инициативой ввести механизм компенсации ущерба, причинённого жителям в результате инцидентов с беспилотниками, выступил Союз зелёных и крестьян (СЗК). В качестве примера СЗК привёл инцидент, произошедший в начале мая этого года в Резекне, когда упавший беспилотник нанёс значительный материальный ущерб частному лицу, однако компенсировать его оказалось невозможно.

СЗК предложил внести поправки в закон «О чрезвычайной ситуации и исключительном положении», предусмотрев механизм компенсаций как во время действия чрезвычайного или исключительного положения, так и в случаях, когда такой режим формально не объявлен, но угроза сопоставима с подобной ситуацией.

Политическая сила считает, что такие поправки обеспечат справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав частной собственности, а также укрепят доверие к государственным институтам.

Кроме того, планируется возложить на Кабинет министров обязанность разработать порядок подачи и рассмотрения заявлений на получение компенсации.

Ранее сообщалось, что в последнее время в Латвии, особенно в восточном приграничье, было зафиксировано несколько инцидентов, связанных с беспилотными летательными аппаратами, что актуализировало вопросы безопасности и защиты гражданского населения.

Особое внимание привлёк случай в Резекне в начале мая, когда беспилотник причинил материальный ущерб частному лицу. В свою очередь, как уже писал Bb.lv в понедельник, 8 июня, истребители НАТО, участвующие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили в Латгалии иностранный беспилотник, который оказался в воздушном пространстве Латвии в результате российских средств радиоэлектронной борьбы.

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#НАТО #Латвия #безопасность #оборона #беспилотники #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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