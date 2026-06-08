С 1 августа в Кулдигском крае прекратят работу Эдольская основная школа и Основная школа имени З. А. Мейеровица в Кабиле. Решение о закрытии принято после того, как учебные заведения не смогли выполнить государственные требования по минимальному числу учащихся.

В Кулдигском крае продолжается реформа школьной сети. С нового учебного года работу прекратят сразу две основные школы — Эдольская основная школа и Основная школа имени З. А. Мейеровица в Кабиле.

Решение вступит в силу 1 августа и основано на постановлении краевой думы, принятом ещё осенью прошлого года. Тогда школам предоставили дополнительное время и финансирование, чтобы они могли сохранить деятельность, однако к установленному сроку необходимое количество учеников набрать не удалось.

По данным на конец мая, в школе Кабиле обучались 38 детей, включая воспитанников дошкольного отделения. При этом в восьмом классе был всего один ученик.

В Эдольской основной школе числились 45 воспитанников, из которых почти половина — дети дошкольного возраста. Кроме того, в нынешнем учебном году там вообще не удалось сформировать первые и третьи классы.

Помимо демографических проблем, на решение повлияли и финансовые расчёты. По оценке самоуправления, для сохранения работы обеих школ муниципалитету пришлось бы ежегодно дополнительно выделять более 281 тысячи евро на зарплаты педагогов и другого персонала.

Что важно знать: большинство семей уже определились с новыми школами для своих детей, поэтому массового перевода учеников в последний момент не ожидается.

Основная часть учеников из Эдоле продолжит обучение в Алсунгской основной школе искусств, а школьники из Кабиле перейдут в Вармскую основную школу. С теми семьями, которые ещё не приняли окончательное решение, специалисты управления образования продолжают индивидуальную работу.

В самоуправлении подчёркивают, что закрытие школ связано не только с местной ситуацией, но и с общими демографическими тенденциями в стране. По прогнозам Министерства образования и науки, к 2040 году число школьников в Латвии может сократиться почти наполовину.

Сокращение числа детей особенно болезненно отражается на небольших сельских школах. Одновременно образовательная система сталкивается с нехваткой педагогов, что делает содержание малокомплектных учебных заведений ещё более сложным.

Большинство учителей закрывающихся школ смогут продолжить работу в других образовательных учреждениях края. Часть педагогов планирует выйти на пенсию.

После закрытия школ самоуправление намерено искать варианты дальнейшего использования исторических школьных зданий. Власти обещают проинформировать жителей о будущих планах отдельно.

Таким образом, Кулдигский край пополнит список самоуправлений, где из-за демографического спада и новых требований к численности учащихся приходится сокращать сеть образовательных учреждений.