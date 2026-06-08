Спустя менее часа после сообщения о ликвидации угрозы в воздушном пространстве Латвии Национальные вооружённые силы вновь объявили предупреждение для ряда районов Латгале. Жителей части региона просят оставаться в помещениях и следить за официальной информацией.

В Латгале повторно объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Новое сообщение Национальных вооружённых сил (НВС) поступило в 11:23 — всего через некоторое время после того, как военные сообщили об устранении предыдущей угрозы.

На этот раз предупреждение распространяется на Резекненский, Балвский, Лудзенский и Краславский края, а также на город Резекне.

Жителям Лудзенского и Краславского краёв рекомендовано укрыться в помещениях, соблюдать принцип двух стен и внимательно следить за дальнейшими сообщениями официальных служб. При обнаружении низколетящих или подозрительных объектов людей просят не приближаться к ним и незамедлительно сообщать по телефону 112.

Нынешнее предупреждение стало уже вторым за день. Утром аналогичный режим был введён в ряде районов восточной Латвии после обнаружения потенциальной угрозы в воздухе.

Позже НВС сообщили, что французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии уничтожили иностранный беспилотник, проникший в воздушное пространство Латвии.

По данным военных, дрон был сбит в Латгале между Резекне и Карсавой. Предварительно сообщалось, что он оказался на территории Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Что важно знать: сегодняшний инцидент стал первым подтверждённым случаем уничтожения иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии с момента начала подобных нарушений границы.

Около 10:30 НВС заявили, что угроза устранена. Однако менее чем через час военным вновь пришлось объявлять предупреждение для жителей региона.

За последние месяцы подобные сообщения стали поступать значительно чаще. В мае жители Латгале и Видземе неоднократно получали экстренные уведомления о возможных угрозах в воздушном пространстве. Некоторые беспилотники впоследствии падали или взрывались, а один из них был ранее уничтожен над Эстонией самолётом миссии НАТО.

Военные связывают большинство подобных случаев с беспилотниками, используемыми в войне между Россией и Украиной, которые по разным причинам отклоняются от маршрута и оказываются вблизи границ стран Балтии.

Пока НВС не сообщают, связан ли новый сигнал тревоги с ещё одним беспилотником или с другими объектами, находящимися в воздухе. Мониторинг ситуации продолжается, а жителей призывают следовать указаниям официальных служб.