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Спустя менее часа после сообщения о ликвидации угрозы в воздушном пространстве Латвии Национальные вооружённые силы вновь объявили предупреждение для ряда районов Латгале. Жителей части региона просят оставаться в помещениях и следить за официальной информацией.
В Латгале повторно объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Новое сообщение Национальных вооружённых сил (НВС) поступило в 11:23 — всего через некоторое время после того, как военные сообщили об устранении предыдущей угрозы.
На этот раз предупреждение распространяется на Резекненский, Балвский, Лудзенский и Краславский края, а также на город Резекне.
Жителям Лудзенского и Краславского краёв рекомендовано укрыться в помещениях, соблюдать принцип двух стен и внимательно следить за дальнейшими сообщениями официальных служб. При обнаружении низколетящих или подозрительных объектов людей просят не приближаться к ним и незамедлительно сообщать по телефону 112.
Нынешнее предупреждение стало уже вторым за день. Утром аналогичный режим был введён в ряде районов восточной Латвии после обнаружения потенциальной угрозы в воздухе.
Позже НВС сообщили, что французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии уничтожили иностранный беспилотник, проникший в воздушное пространство Латвии.
По данным военных, дрон был сбит в Латгале между Резекне и Карсавой. Предварительно сообщалось, что он оказался на территории Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.
Что важно знать: сегодняшний инцидент стал первым подтверждённым случаем уничтожения иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии с момента начала подобных нарушений границы.
Около 10:30 НВС заявили, что угроза устранена. Однако менее чем через час военным вновь пришлось объявлять предупреждение для жителей региона.
За последние месяцы подобные сообщения стали поступать значительно чаще. В мае жители Латгале и Видземе неоднократно получали экстренные уведомления о возможных угрозах в воздушном пространстве. Некоторые беспилотники впоследствии падали или взрывались, а один из них был ранее уничтожен над Эстонией самолётом миссии НАТО.
Военные связывают большинство подобных случаев с беспилотниками, используемыми в войне между Россией и Украиной, которые по разным причинам отклоняются от маршрута и оказываются вблизи границ стран Балтии.
Пока НВС не сообщают, связан ли новый сигнал тревоги с ещё одним беспилотником или с другими объектами, находящимися в воздухе. Мониторинг ситуации продолжается, а жителей призывают следовать указаниям официальных служб.
#oranžaisbrīdinājums— NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026
❗️APDRAUDĒJUMS GAISA TELPĀ KRĀSLAVAS UN LUDZAS NOVADOS
RĪKOJIES! Informējam, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums.
Dodies telpās, ievēro divu sienu principu! Seko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pamani zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojies tam un…
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