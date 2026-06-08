Почти 40% домохозяйств в нашей республике подвержены риску энергетической бедности; расходы на отопление являются существенной частью бюджета нуждающихся семей – более 10-15% доходов. ЕС в данном случае может оказать помощь в размере 462,7 миллиона евро, в том числе Латвия должна дополнительно обеспечить 25% национального софинансирования, т.е. минимум 154,3 миллиона евро.

Для города и села

Через четверть века Евросоюз намерен полностью внедрить у себя климатическую нейтральность, или «углеродную нейтральность» – это юридически закрепленная цель ЕС, означающая достижение баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением из атмосферы. Простыми словами, это стремление свести к нулю чистый объем выбросов вредных газов, образующихся от деятельности человека.

«В Латвии этот переход проходит в условиях, когда относительно высокий удельный вес жителей проживает в зданиях с низким уровнем энергоэффективности, скорость и темп восстановления зданий недостаточны, а доступность общественного транспорта ограничена, особенно в сельских и региональных округах», – с грустью констатировало весной Министерство климата и энергетики.

Потому наша страна попросит у ЕС денюжек, которые достанутся и широким народным массам. Распределение последует через Социальный климатический фонд.

Кому дадут?

В жилищном секторе, поглощающем ныне самое высокое потребление энергии (около 44%), нас ожидают более 60% средств Фонда, которые получат:

Поддержка собственников многоквартирных и частных домов по восстановлению жилья с низкой энергоэффективностью и реализации мероприятий по энергоэффективности малого масштаба;

Специально разработанные программы грантов для малоимущих домохозяйств;

Модернизация систем теплоснабжения – при переходе на беземисионные решения, оказании поддержки приобретению оборудования возобновляемых энергоресурсов или подключении к централизованной системе теплоснабжения;

Поддержка мероприятий по энергоэффективности в зданиях, обеспечивающих социальное жилье самоуправлений, арендное жилье и услуги проживания.

В транспортный сектор направят более 36% средств, среди них:

Поддержка приобретения безэмиссионных транспортных средств для исполнителей социальных услуг и услуг здравоохранения;

Поддержка приобретения электромобилей для малозащищенных домашних хозяйств;

Решения мобильности для отдаленных сельских регионов (в деревне в Латвии по-прежнему живет 30% населения);

Поддержка приобретения инструментов микромобильности и технических вспомогательных средств;

Поддержка создания крытых велопарковок на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах;

Поддержка закупки электропоездов для батарей, созданию инфраструктуры для подзарядки.

Средний возраст машины – 15,5 лет, а топим – дровами

Моральное и физическое устаревание отечественного автопарка давно стало притчей во языцех – даром что последней восходящей звездой национальной политики сделался многоопытный автоторговец Андрис Кулбергс. Неизвестно, как еще у него сложится с правительством, но факт в том, что у 65% легкового автопарка страны двигатели работают на дизельном топливе.

Точно так же вызывает оторопь расклад источников энергии для отопления. Потребление энергии в домашних хозяйствах обеспечивают древесина (40,4%), централизованное теплоснабжение (32,3%), электричество (13,2%), природный газ (7,7%), нефтепродукты (печное топливо, сжиженный нефтяной газ) – 5,6%.

То есть, древесное топливо – дрова, опилки, брикеты – в стране занимают первое место в отопительном секторе. Ведомство Каспарса Мелниса («Новое Единство») представило на утверждение данные по 2023 году, но, думается, за последние три года структура изменилась не сильно.

«В климатических условиях Латвии обогрев жилья является основной потребностью, которой жители, особенно малозащищенные домашние хозяйства, не имеют функциональных альтернатив. В холодный сезон обеспечение теплом жилища не является вопросом выбора, и низкая энергоэффективность напрямую увеличивает как энергопотребление, так и связанные с ним затраты и выбросы», – констатирует Министерство климата и энергетики.

Декарбонизация всей страны

Начать выправление ситуации собираются с общественного сектора. Тут все логично – не нужно договариваться с огромным количеством мелких собственников, да и по отчетности сразу возникает огромный метраж. В Латвии обещают обеспечить реновацию 3% государственных зданий в год; и восстановить публичные здания площадью 500 000 кв. м до 2030 года.

До 2050 года долгосрочной целью стратегии является достижение климатической нейтральности в секторе домовладений, обеспечивая, чтобы:

Почти все здания представляли собой строения с низкой или нулевой эмиссией;

Жилищный фонд декарбонизировался;

Реновация осуществлялась систематически, социально справедливо и экономически устойчиво.

Покатились и хватит

Что же до транспортного вопроса, то, в отдаленной перспективе, народ ЛР будут отучать от личных-излишних автомашин:

«Планируется способствовать переходу на более экологичные виды транспорта, в том числе создавая железную дорогу как «позвоночник» транспортной системы, развивать интегрированную и мультимодальную транспортную систему, где железная дорога имеет центральное значение для организации пассажирских (и грузовых) потоков».

Дело, конечно, хорошее: но ведь в нашей стране в конце XX – начале XXI века были разобраны целые рельсовые магистрали, как то, на Эргли или по направлению границы Эстонии. Нет более пассажирского железнодорожного сообщения между Вентспилсом и Лиепаей. А между тем, в отнюдь не европейском Узбекистане, в отсутствие брюссельской «тумбочки», ввели 741 км высокоскоростных железных дорог, по коим испанские поезда Afrosiyob летают 250 км/ч.

В ЛР узбекские строители, тем временем, помогли проложить 2 км трамвайных путей в Кенгарагсе…

На низовом уровне

Но практическое осуществление светлых планов – тормозится, причем прежде всего на уровне многоквартирного жилого фонда Риги. В условиях передачи муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks на приватизацию, устранен единственный крупный игрок на рынке, способный освоить вышеперечисленные, впечатляющие деньги Евросоюза.

Создаваемые ныне общества жильцов – по факту, включающие нескольких гиперактивных деятелей, которых можно пересчитать на пальцах одной руки, упираются в несогласие большинства собственников квартир участвовать в проектах софинансирования. В значительной части квартир «спальных» микрорайонов проживают арендаторы либо пенсионеры, которые по понятным причинам не заглядывают в 2050 год.

Поэтому лично на опыте дома Вашего автора можно засвидетельствовать – кредит из денег ЕС брать не стали, а вот на средства из накоплений дома залили крышу битумом. Вряд ли, конечно, это удовлетворит Урсулу фон дер Ляйен, хотя, говорят, выбросы энергии девятиэтажками даже с космоса видно.

ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЛФОНДА

За последнюю четверть века в Латвии было построено только 7,5% из имеющихся в республике квартир.