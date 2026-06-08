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Украина и европейские лидеры согласовали пять условий будущего мирного соглашения 1 86

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переговоры лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии
ФОТО: пресс-фото

Лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне сформулировали основные принципы возможного мирного урегулирования войны. Среди них — немедленное прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и сохранение замороженных российских активов до выплаты компенсаций.

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц согласовали общую позицию по ключевым условиям возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Итоги переговоров были оформлены в совместном заявлении, опубликованном после встречи лидеров в Лондоне.

Участники встречи поддержали идею прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и европейских государств. По их мнению, такой формат должен помочь добиться прекращения огня и создать условия для дальнейших переговоров.

В документе перечислены пять принципов, которые, как считают лидеры четырёх стран, необходимы для достижения справедливого и долгосрочного мира.

Первым условием названо немедленное прекращение огня. В заявлении подчёркивается, что Россия должна согласиться на полное прекращение боевых действий.

Вторым принципом определено использование нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров.

Кроме того, лидеры заявили, что международно признанные границы не могут изменяться силой, а Украина должна сохранить право самостоятельно определять свою внешнюю политику и выбирать международные союзы, включая возможность вступления в НАТО.

Что важно знать: впервые за долгое время европейские лидеры публично представили не отдельные предложения по урегулированию, а целостный набор условий, которые они считают обязательными для будущего мирного соглашения.

Ещё одним ключевым элементом названы гарантии безопасности для Украины. По мнению участников встречи, они должны вступить в силу сразу после заключения перемирия и предусматривать присутствие международных сил на украинской территории.

Также лидеры подтвердили позицию о том, что российские активы, замороженные западными странами после начала войны, должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, причинённый Украине.

В совместном заявлении отдельно подчёркивается, что любое соглашение должно учитывать интересы европейской безопасности. Кроме того, вопросы, затрагивающие Европейский союз или НАТО, не могут решаться без согласия самих государств-членов этих организаций.

Встреча в Лондоне состоялась спустя несколько дней после того, как Владимир Зеленский публично предложил Владимиру Путину провести двусторонние переговоры. Российский президент эту инициативу отклонил.

Таким образом, европейские союзники Украины фактически обозначили рамки, в которых, по их мнению, могут вестись будущие переговоры о прекращении войны.

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#Украина #Европа #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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