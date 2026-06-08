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Зеленский раскрыл детали встречи с Абрамовичем: речь шла о Путине и возможных переговорах 0 438

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский и Роман Абрамович на фоне Киева

Иллюстрация: BB.lv/AI.

ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский бизнесмен Роман Абрамович посещал Киев и предлагал выступить посредником в передаче сообщений между украинской и российской сторонами. По словам Зеленского, через Абрамовича он передал свою готовность к личной встрече с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, который предложил использовать свои контакты для передачи сообщений между украинским и российским руководством.

Об этом Зеленский сообщил в интервью телеканалу Sky News.

По словам украинского президента, Абрамович заявил, что готов выполнять роль посредника и передавать позиции сторон без публичной огласки. Зеленский отметил, что для Киева вопрос публичности не имел принципиального значения.

«Это ваш выбор», — так, по словам президента Украины, он ответил на предложение вести подобные контакты непублично.

Во время беседы обсуждались и возможные условия будущих переговоров между Украиной и Россией. Зеленский заявил, что сообщил Абрамовичу о принципиальной позиции Киева по вопросу территорий.

По его словам, Украина не готова согласиться на передачу Донбасса России. При этом он подчеркнул, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня.

Что важно знать: заявление Зеленского стало первым публичным подтверждением того, что Абрамович лично посещал Киев и участвовал в неформенных контактах между сторонами.

Президент Украины также рассказал, что через Абрамовича передал свою готовность к личной встрече с Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, Киев готов рассматривать различные форматы переговоров — от двусторонней встречи до переговоров с участием США и европейских партнёров. При этом украинская сторона не рассматривает возможность проведения такой встречи в Москве или Минске.

Заявления Зеленского появились спустя несколько дней после того, как Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума упомянул визит в Киев некоего представителя российского бизнеса. Тогда имя этого человека российский президент не назвал.

Одновременно продолжаются попытки возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом. На прошлой неделе Зеленский публично предложил Путину провести двустороннюю встречу, однако российская сторона эту инициативу не поддержала.

Таким образом, интервью Зеленского проливает дополнительный свет на закулисные контакты, которые продолжаются параллельно официальным заявлениям сторон о возможных путях урегулирования конфликта.

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#Украина #дипломатия #Роман Абрамович #переговоры #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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