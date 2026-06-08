Вашингтон опасается, что Россия воспримет продажу ракет Берлину как эскалацию. В то же время американские запасы Tomahawk значительно сократились. Всё это происходит на фоне политического конфликта между США и Германией.

"По словам двух европейских и одного американского чиновника, официальные лица США опасаются, что Москва примет меры в ответ, если администрация президента Дональда Трампа доведет до конца свои усилия по развертыванию высокоточных ракет в центре континента. Однако любое решение об отказе от их поставок отменит соглашение, заключенное при администрации Джо Байдена, и лишит Берлин средств защиты, которых, по словам немецких лидеров, Германия отчаянно нуждается", - пишет издание.

Politico отмечает, что такой шаг Пентагона станет частью более широкого отхода США от НАТО, включая отмену развертывания тысяч американских военных в Германии и планы по выводу некоторых сил. При этом Белый дом разрушает тесные партнерские отношения с странами Альянса, которые укреплялись на протяжении поколений, пишет издание.

"Американские чиновники, даже если прежде всего опасаются реакции России, вероятно, также обеспокоены сокращением запасов американского оружия. В первые недели войны с Ираном США потратили тысячи ракет Tomahawk и Patriot. Глава Пентагона Пит Гегсет сообщил Конгрессу в мае, что на замену боеприпасов, израсходованных во время боевых действий, уйдут "месяцы и годы"", - сообщает Politico.

Издание пишет, что вероятный отказ от размещения ракет Tomahawk особенно беспокоит немецких правительственных чиновников, которые спешат модернизировать армию ФРГ, чтобы она могла служить бастионом против российской агрессии.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял в мае 2026-го, что "не ожидает, что США разместят ракеты Tomahawk в Германии - из-за ограниченной доступности этих крылатых ракет, которые могут пролетать более 1 600 км.

Как известно, между Германией и США произошел политический конфликт после того, как Мерц начал активно критиковать военные действия США в отношении Ирана. В частности, он обвинил Соединенные Штаты в том, что они испытывают "унижение" со стороны Ирана.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и руководство Германии за неспособность принимать взвешенные решения.

После этого Пентагон принял решение о выводе примерно 5 тысяч военнослужащих США из Германии в течение следующих 6-12 месяцев.