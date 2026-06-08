В Крыму приостановлено движение всех пассажирских поездов после атаки украинского беспилотника на поезд Москва — Симферополь. По данным российских властей, в результате удара погиб помощник машиниста, ещё один человек получил ранения.

Пассажирское железнодорожное сообщение в Крыму оказалось полностью остановлено после атаки беспилотника на поезд Москва — Симферополь.

О прекращении движения сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», который обслуживает железнодорожные маршруты между Россией и оккупированным полуостровом.

По информации местных властей, ночью украинский дрон нанёс удар по локомотиву пассажирского поезда. В результате происшествия погиб помощник машиниста, а машинист получил ранения.

После атаки были эвакуированы пассажиры сразу нескольких поездов. Речь идёт о составах, следовавших по маршрутам Москва — Симферополь, Санкт-Петербург — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Людей доставили автобусами в Симферополь, откуда им предстоит продолжить поездку альтернативными способами.

Что важно знать: железнодорожное сообщение остаётся одним из ключевых способов доставки пассажиров между Россией и Крымом, особенно после ограничений в работе ряда аэропортов на юге России. Поэтому даже временная остановка движения затрагивает большое число путешественников.

О сроках возобновления движения официально пока не сообщается. Также не опубликованы данные о масштабах повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива.

Атаки беспилотников на объекты в Крыму происходят регулярно с начала полномасштабной войны. Однако случаи, когда последствия приводят к полной остановке пассажирского железнодорожного сообщения на полуострове, остаются относительно редкими.

Сейчас железнодорожные службы и власти оценивают последствия происшествия и занимаются восстановлением движения.

Ситуация показывает, что транспортная инфраструктура Крыма остаётся одной из целей в продолжающемся противостоянии между Украиной и Россией, а последствия подобных атак всё чаще напрямую затрагивают гражданских пассажиров.