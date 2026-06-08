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Из-за медведя в японском городе закрыли все школы 0 37

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь в Японии

Иллюстрация: ChatGPT

В японском городе Уцуномия власти приняли беспрецедентные меры безопасности после появления медведя в городской черте. Пока хищника не удалось поймать, занятия во всех начальных и средних школах были отменены.

В японском городе Уцуномия, расположенном к северу от Токио, сегодня закрылись все 94 начальные и средние школы после того, как в городе был замечен медведь, сообщает NOS.

Впервые животное увидели в субботу на территории одного из городских парков. Несмотря на усилия специалистов, поймать медведя пока не удалось. Утром в понедельник его вновь заметили неподалеку от одной из средних школ, что заставило власти принять дополнительные меры предосторожности.

Медведи всё чаще выходят к людям

В последние годы в Японии значительно участились случаи появления медведей в населенных пунктах и нападений на людей.

На прошлой неделе в префектуре Фукусима в результате нападения медведя пострадали как минимум четыре человека. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как черный медведь преследовал сотрудника предприятия, а затем повалил его на землю возле входа на завод.

Хотя азиатский черный медведь считается уязвимым видом, его численность в Японии заметно выросла. По оценкам специалистов, с 2012 года популяция этих животных увеличилась примерно втрое. Одной из причин называют сокращение масштабов охоты на медведей.

Влияние климата

Эксперты также связывают участившиеся встречи людей с медведями с изменением климата.

Из-за сокращения привычной кормовой базы в лесах животные всё чаще вынуждены искать пищу рядом с населенными пунктами. В результате медведи всё чаще появляются в городах и пригородах, что повышает риск опасных столкновений с людьми.

Ситуация в Уцуномии показывает, насколько серьезной становится проблема соседства людей и диких животных в Японии. Пока специалисты продолжают поиски медведя, власти принимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать возможных нападений и защитить жителей города.

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#климат #животные #Япония #экология #безопасность #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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