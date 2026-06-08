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На границе Эстонии и России снова образовались очереди у КПП «Нарва» 0 31

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На границе Эстонии и России снова образовались очереди у КПП «Нарва»
ФОТО: Facebook

На пограничном переходе «Нарва» вновь наблюдаются длинные очереди из желающих попасть в Россию. По данным российской стороны, заторы возникают на территории Эстонии и связаны с работой местных государственных служб.

На КПП «Нарва» на эстонско-российской границе вновь скопились очереди из людей, направляющихся в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

По информации ведомства, затруднения возникают на эстонской стороне границы.

При этом российская сторона отмечает, что на КПП с российской стороны очередей в настоящее время не наблюдается.

Режим работы изменится

Дополнительным фактором, который может повлиять на ситуацию с пересечением границы, станет изменение режима работы пункта пропуска «Нарва».

С 15 июня эстонская сторона сокращает время работы перехода на четыре часа. Пропуск пешеходов будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 19:00. Пограничные пункты «Койдула» и «Лухамаа» также будут открыты с 7:00 до 19:00.

Как поясняет министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сокращенное время работы КПП позволяет эффективнее распределять сотрудников для охраны государственной границы и работников налогово-таможенного департамента.

В то же время российский пункт пропуска продолжит работать в круглосуточном режиме.

Ситуация повторяется

Очереди на КПП «Нарва» периодически возникают уже не первый месяц. Переход остается одним из основных маршрутов пересечения границы между Эстонией и Россией для пешеходов, поэтому любые изменения в организации работы пограничных служб быстро отражаются на потоке людей.

Сокращение времени работы эстонского пункта пропуска может привести к дальнейшему увеличению очередей в ближайшие недели. Путешественникам рекомендуется заранее учитывать возможные задержки и планировать пересечение границы с запасом времени.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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