Бюджетно-финансовая комиссия Сейма неожиданно заблокировала одобренное правительством Эвики Силини перераспределение 52 миллионов евро. Под ударом оказались десятки проектов — от ремонта тюрьмы и закупки полицейской техники до помощи Украине и развития государственных информационных систем.

Одним из последних решений правительства Эвики Силини стало перераспределение 52 миллионов евро, оставшихся неиспользованными по итогам прошлого года. Однако для вступления решения в силу требовалось согласие Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, которая неожиданно отклонила весь пакет расходов, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

Поводом стало отсутствие достаточного обоснования. По словам председателя комиссии Анды Чакши, депутатам представили список расходов, в котором не все позиции соответствовали текущим приоритетам государства.

Ситуация оказалась необычной ещё и потому, что против выступили не только представители оппозиции, но и депутаты партий, входивших в прежнюю правительственную коалицию.

Речь идёт не о новых бюджетных расходах, а о так называемой апроприации — перераспределении средств, которые министерства и государственные учреждения не успели использовать в прошлом году. Такой механизм был создан для того, чтобы ведомства не тратили остатки бюджета в спешке в конце года, а могли использовать их позже на другие нужды.

Однако в этот раз решение принималось настолько быстро, что даже часть министров позже признала: многие вопросы были восприняты как технические и не получили должного обсуждения.

После решения комиссии под вопросом оказалось финансирование целого ряда проектов.

Самую крупную сумму — около 8 миллионов евро — должно было получить Министерство юстиции. Средства планировалось направить на ремонт ограждения Екабпилсской тюрьмы, обслуживание судебных информационных систем и другие проекты, связанные с безопасностью и работой судебной системы.

Почти 8 миллионов евро предназначались Министерству обороны. Из них 7 миллионов планировалось направить на участие в европейской программе PURL, через которую финансируются закупки американских систем противовоздушной обороны для Украины.

Ещё 6,63 миллиона евро должны были получить структуры МВД. Эти средства предполагалось использовать для закупки полицейских автомобилей, оснащения спасательных служб и ремонта вертолёта Государственной пограничной охраны.

Министерство финансов рассчитывало получить более 5,6 миллиона евро на развитие информационных систем Службы государственных доходов и усиление безопасности президентской резиденции в Юрмале. Отдельно канцелярии президента предусматривалось ещё 2,3 миллиона евро на системы безопасности и защиту критической инфраструктуры.

После голосования многие министры признали, что решение комиссии стало для них неожиданностью. Министр юстиции Эдвард Смилтенс предупредил, что отказ от части финансирования может затронуть работу судебной системы.

«Этот скорый поезд уже не остановить — он врезался в бетонную стену», — так он охарактеризовал ситуацию после решения депутатов.

Критика со стороны комиссии касалась не только крупных расходов. Вопросы вызвали и сравнительно небольшие суммы, например 24 тысячи евро на медиатренинги для прокуроров, расходы на мобильную связь для МВД, а также отдельные компенсационные выплаты в различных ведомствах.

После отклонения пакета правительство намерено пересмотреть заявки и повторно вынести их на рассмотрение. Некоторые министерства уже начали сокращать свои запросы. Например, Министерство умного управления и регионального развития отказалось от части расходов на ремонт здания и обновление автопарка.

По оценке бывшего министра финансов Арвила Ашераденса, конфликт носит скорее процедурный характер, чем политический, и может быть урегулирован в течение ближайших недель.

Теперь каждому министерству придётся заново доказывать необходимость своих расходов, а автоматического утверждения бюджетных остатков, как прежде, уже не будет.