Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как поделить «сэкономленные» миллионы, иммиграция и акцизы. Что обсудит правящая коалиция? 0 66

Политика
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства Кулбергса. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства Кулбергса

Партнеры по власти обсудят и самые неотложные приоритеты нового правительства.

Как ожидается, на ближайшем коалиционном совете партнеры обсудят, как "по новому" поделить те сэкономленные министерствами 52 миллиона, которые уже успело поделить предыдущее правительство, но... в итоге бюджетная комиссия Сейма этот план дележа "лишних" денег отклонила. Можно предположить, что коалиция одобрит перераспределение этих средств только на самые неотложные нужды. Причем, скорее всего, поделят не все 52 миллиона, а где-то порядка 45 миллионов. Остальные средства могут быть направлены в фонд непредвиденных расходов.

Партнеры по новому правительству обсудят и предложение минэкономики продлить снижение акцизного налога на топливо.

Судя по всему, правящие договорятся о том, чтобы все-таки успеть принять новый Закон об иммиграции еще до ухода Сейма на летние каникулы. Новый закон призван ужесточить порядок въезда и пребывания в Латвии граждан третьих стран.

Партнеры по правительству планируют обсудить и неотложные приоритеты, то есть те проблемы, которые необходимо решить до выборов - в частности, вопрос реструктуризации airBaltic и финансирования Rail Baltica.

×
Читайте нас также:
#Латвия #бюджет #правительство #airbaltic #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мигранты в офисе учреждения
Изображение к статье: Товары на складе
Изображение к статье: Соцработники в Риге получают немного, но им создают хорошие условия труда. Эксклюзив!
Изображение к статье: Экс-депутат Сейма Илма Чепане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс.
Политика
Изображение к статье: Пока еще A350-1000ULR без ливреи авиакомпании. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею.
Политика
1
Изображение к статье: Экс-премьер Эвика Силиня
Политика
2
Изображение к статье: Эстония.
Политика
Изображение к статье: Война в Украине
В мире
1
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.
Политика
Изображение к статье: Пока еще A350-1000ULR без ливреи авиакомпании. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею.
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео