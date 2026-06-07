Как ожидается, на ближайшем коалиционном совете партнеры обсудят, как "по новому" поделить те сэкономленные министерствами 52 миллиона, которые уже успело поделить предыдущее правительство, но... в итоге бюджетная комиссия Сейма этот план дележа "лишних" денег отклонила. Можно предположить, что коалиция одобрит перераспределение этих средств только на самые неотложные нужды. Причем, скорее всего, поделят не все 52 миллиона, а где-то порядка 45 миллионов. Остальные средства могут быть направлены в фонд непредвиденных расходов.

Партнеры по новому правительству обсудят и предложение минэкономики продлить снижение акцизного налога на топливо.

Судя по всему, правящие договорятся о том, чтобы все-таки успеть принять новый Закон об иммиграции еще до ухода Сейма на летние каникулы. Новый закон призван ужесточить порядок въезда и пребывания в Латвии граждан третьих стран.

Партнеры по правительству планируют обсудить и неотложные приоритеты, то есть те проблемы, которые необходимо решить до выборов - в частности, вопрос реструктуризации airBaltic и финансирования Rail Baltica.