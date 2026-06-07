Правительство Эстонии хочет положить конец системе выдачи серых паспортов неграждан детям, родившимся в Эстонии. Соответствующий законопроект одобрен и направлен в парламент. Планируется, что закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Согласно законопроекту, дети получат эстонский паспорт, если нет законных оснований на гражданство другой страны, сообщает ERR.

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, сегодня, если оба родителя являются серопаспортниками и проживают на территории Эстонии более пяти лет, то есть долговременно, то их ребенок получает гражданство Эстонии в порядке исключения как натурализованный гражданин.

"В дальнейшем требования, что оба родителя должны проживать в Эстонии в течение длительного времени не будет. Ребенок может получить гражданство уже по одному родителю. Второй родитель тоже должен быть без гражданства, тоже проживать в Эстонии на законных основаниях, но не будет требования относительно обоих родителей", – сказал Таро в эфире Радио 4.

Кроме того, родители не смогут отказаться от предоставления эстонского гражданства их ребенку, если он в результате этого останется серопаспортником. Это ключевое новшество – дети будут получать эстонский паспорт, если у них нет законных оснований на получение гражданства другой страны.

Поправки позволят остановить воспроизводство серых паспортов неграждан.

Предыдущие изменения в законодательство вносились около 10 лет назад. Однако, как показала практика, они содержали скрытую брешь: дети, у которых один из родителей-неграждан прожил в Эстонии меньше пяти лет, пополняли ряды серопаспортников. Ежегодно в стране рождалось около десяти таких детей. Теперь эта лазейка полностью ликвидирована.

"Фактически можно сказать, что мы подводим черту под эпохой серопаспортников. Останутся люди, которые осознанно находятся в этом статусе и не желают его изменить, но получения его по рождению – продолжения такого больше не будет", – заявил Таро.

Отдельно министр остановился на детях из смешанных семей, где у одного родителя серый паспорт, у второго – российский. Такие дети автоматически имеют право на гражданство РФ, поэтому под новую регуляцию не подпадают.

"Если родители отвечают всем требованиям, то и ребенку вместе с ними дают гражданство. И если ребенку не оформили российское гражданство, то какого-то формального выхода не нужно. Мы изменили эту практику", – сказал Таро.

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