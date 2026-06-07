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Силине все-таки нашли новую должность 1 230

Политика
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-премьер Эвика Силиня

Экс-премьер Эвика Силиня

ФОТО: LETA

Уже на следующей неделе "пристроят" и других бывших министров правительства Силини.

Хотя Сейму нынешнего созыва "жить" осталось менее 5 месяцев, а уже с 19-го июня парламентарии уйдут на летние каникулы, тем не менее смена правительства приведет и к большим кадровым перестановкам в Сейме. На следующей неделе депутатский мандат планирует восстановить экс-премьер Эвика Силиня и, как сообщила сегодня вечером программа ТВ-3 Nekā personīga, ей уже готовят новую должность. Силиня возглавит комиссию Сейма по европейским делам, сменив на этом посту Эдмундса Цепуритиса из оказавшихся в оппозиции "прогрессивных".

Бывший министр финансов Арвилс Ашераденс возглавит комиссию Сейма по народному хозяйству. По иронии судьбы, он на этом посту "подсидел" другого бывшего министра - сообщений, - Каспара Бришкенса, которого Силиня уволила еще полтора года назад.

Экс-глава минюста Инесе Либиня-Эгнере будет руководить комиссией по правам человека.

Еще один бывший министр - климата и энергетики, - Каспарс Мелнис, - возглавит комиссию по публичным ревизиям.

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#Сейм #Латвия #Европа #оппозиция #министры #кадры #новости #Эвика Силиня #политика
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Эдуард Эльдаров
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