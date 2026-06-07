Латвийские хоккейные чиновники отвергают упрёки в том, что Латвия могла сделать больше для предотвращения возвращения России и Беларуси в международные хоккейные турниры, сообщает ТВ3.

После апелляции Беларуси Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение разрешить юниорской сборной Беларуси (U-18) вернуться в элитный дивизион чемпионата мира, где в следующем году будет выступать и Латвия. Одновременно дисциплинарный орган федерации инициировал пересмотр вопроса об участии России в соревнованиях.

Член совета IIHF Виестурс Козиолс заявил, что решение о реинтеграции Беларуси было принято на основе оценок безопасности, представленных организаторами турниров, и иного исхода фактически не могло быть. Он подчеркнул, что обжалование в Спортивном арбитражном суде (CAS), скорее всего, не принесло бы результата и лишь повлекло бы дополнительные расходы.

Козиолс также отметил, что Россия и Беларусь используют в международных федерациях «огромное лобби», привлекая государства и партнёров для продвижения выгодных для себя решений.

«За кулисами идут разговоры, звучат требования — давайте восстановим их. Это главная причина», — сказал Козиолс.

Комментируя обвинения в недостаточно активных действиях Латвии, он добавил:

«Мы могли бы хоть ботинком по столу стучать».

Президент Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Айгарс Калвитис заявил, что представители Латвии довели свою позицию до руководства IIHF, однако повлиять на итоговое решение не смогли. «Если большинство придерживается одной позиции, это и есть принцип демократии», — сказал Калвитис.

Генеральный секретарь ЛХФ Робертс Плявейс сообщил, что сборные Латвии планируют участвовать в турнирах, где выступают команды России и Беларуси, однако не будут с ними играть. Это запрещает закон, принятый Сеймом. В итоге Латвию ждут технические поражения, финансовые потери и снижение рейтинга команды на турнирах.

Министерство образования и науки Латвии напомнило, что государственные бюджетные средства нельзя использовать для участия в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Беларуси. Поэтому спортивным федерациям предстоит самостоятельно решать, участвовать ли в таких турнирах за счёт иных источников финансирования.

Как сообщал bb.lv, Латвийский олимпийский комитет разработал рекомендации, согласно которым пассивная самоизоляция или бойкот могут играть на руку государствам-агрессорам. Поэтому несовершеннолетним спортсменам могут позволить соревноваться россиянами и белорусами.

В неофициальных беседах представители спортивной сферы признались, что происходящее демонстрирует ограниченные возможности европейских стран выработать единую позицию по вопросу возвращения представителей России и Беларуси в международный спорт.