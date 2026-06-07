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EM просит выделить 2,36 млн на создание резервов мыла подгузников и зубных щеток 1 124

Политика
Дата публикации: 07.06.2026
LETA
Изображение к статье: Товары на складе

Министерство экономики предлагает перераспределить 2,361 млн евро на внедрение системы государственных резервов товаров первой необходимости. Предполагается, что в случае кризиса или угрозы безопасности государство сможет обеспечить население базовыми товарами.

В Министерстве указывают, что для полного внедрения системы резервов товаров первой необходимости в этом году необходимо финансирование в размере 2,361 млн евро.

В том числе для завершения закупки товаров первой необходимости ООО «Управляющий публичными активами Possessor» в этом году завершило закупочную процедуру на приобретение гигиенических товаров, включающую различные категории продукции, общая стоимость которых составляет 1,926 млн евро.

В эту сумму входят туалетная бумага на сумму 397 082 евро, бумажные полотенца или салфетки — 4839 евро, урологические прокладки — 212 913 евро, подгузники-трусики для взрослых — 734 816 евро, зубные щётки — 36 098 евро, зубная паста — 97 599 евро, детское мыло — 28 597 евро, защитный крем — 20 987 евро, мыло — 85 566 евро, мыло-шампунь — 109 632 евро, хозяйственное мыло — 66 848 евро, бритвенные станки — 43 076 евро, а также влажные салфетки с предполагаемой стоимостью контракта 9327 евро и детские подгузники с предполагаемой стоимостью контракта 78 422 евро.

Административные расходы со второго по четвёртый квартал этого года, связанные с выполнением делегированной Possessor государственной функции, предварительно составят около 435 000 евро. В том числе расходы на персонал сотрудников, непосредственно вовлечённых в выполнение задачи, предварительно оцениваются в 216 500 евро.

Кроме того, предусмотрены другие расходы, связанные с выполнением задачи, включая закупку товаров и получение услуг, например командировки для обмена опытом и обучение, которые в общей сложности предварительно составят 27 000 евро. Также предусмотрены расходы на персонал сотрудников, косвенно вовлечённых в выполнение задачи, в размере 141 500 евро.

Расходы на содержание зданий и помещений предварительно оцениваются в 19 000 евро, амортизация основных средств — в 15 700 евро. Расходы на информационные и коммуникационные системы оцениваются в 21 300 евро. Также предусмотрены прочие расходы в размере 21 000 евро, включая содержание транспортных средств и подготовку годового отчёта.

В МЭ отмечают, что для полного завершения внедрения системы резервов товаров первой необходимости и полной реализации мероприятия, предусмотренного планом действий правительства, дополнительно необходимо строительство регионального склада.

Ориентировочная стоимость проектирования и строительства регионального склада для хранения товаров первой необходимости составляет до 2,955 млн евро. Реализацию проекта планируется осуществить с 1 января 2027 года по 2028 год.

Также необходимо внедрение информационно-технологического решения для управления системой резервов товаров первой необходимости.

В МЭ отмечают, что внедрение решения для учёта и оборота товаров первой необходимости запланировано на 2027 год. Поскольку оценка возможных вариантов практической реализации ещё продолжается, точный объём расходов на данном этапе определить невозможно. Более детальная информация о затратах будет определена после уточнения технических параметров и условий внедрения выбранного решения.

Одновременно МЭ указывает, что необходимое финансирование для проектирования и строительства склада, а также внедрения IT-решения будет обеспечено за счёт зарезервированных и неиспользованных средств министерства — из бюджетной программы «Финансирование мероприятий по укреплению государственной безопасности» в размере 3,458 млн евро.

В министерстве подчёркивают, что точное распределение финансирования между отдельными компонентами проекта будет уточняться на последующих этапах планирования и реализации, чтобы обеспечить добросовестную конкуренцию и не повлиять на предложения потенциальных претендентов.

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#строительство #закупки #бюджет #проекты #финансирование #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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