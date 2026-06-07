ВОЗ сообщила о почти 500 подтверждённых случаях заражения вирусом Эбола в Центральной Африке, предупредив, что нынешняя вспышка может стать одной из крупнейших за всю историю наблюдений. Медики пытаются сдержать распространение вируса в регионе, где ситуация продолжает ухудшаться.

ВОЗ уже объявила ситуацию чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а медики спешат сдержать распространение вируса по региону.

"Такой масштаб вполне возможен", - заявил директор Центра прогнозирования и анализа вспышек заболеваний Джейсон Ашер, отвечая на вопрос, может ли нынешняя вспышка стать сопоставимой по масштабам с эпидемией в Западной Африке в 2014 году.

В своем последнем обновлении в субботу ВОЗ сообщила о 452 подтвержденных случаях, включая 82 летальных исхода, в Демократической Республике Конго, где о вспышке Эболы официально объявили три недели назад.

В соседней Уганде зарегистрированы 19 подтвержденных случаев и две смерти.

Общий показатель в 471 случай заражения и 84 смерти означает рост на 100 случаев и 20 летальных исходов всего за сутки, исходя из данных, опубликованных властями обеих стран.

Текущая вспышка, связанная с редким штаммом вируса Эбола Бундибуджо, была объявлена 15 мая на северо-востоке ДР Конго, хотя считается, что вирус какое-то время распространялся незамеченным. В настоящее время для этого штамма не существует одобренных вакцин или методов лечения.

В пятницу ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) представили план реагирования стоимостью 518 миллионов долларов (449,5 миллиона евро), направленный на усиление эпиднадзора, лабораторной диагностики и мер по предотвращению инфекций.

"Вспышка развивается быстро, а мы все еще пытаемся догнать ее", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Нам нужно остановить вспышку там, где она сейчас, поддержать страны, которые ведут борьбу сегодня, и обеспечить такие условия, чтобы соседние государства были готовы быстро выявлять случаи и оперативно действовать, - добавил он. - Это серьезная вспышка, и мы знаем, как ее остановить, но действовать нужно быстро и вместе".