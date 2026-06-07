Когда-то принц Гарри и Кейт Миддлтон были близкими друзьями, а вместе с принцем Уильямом считались главной надеждой британской монархии. Однако годы семейных конфликтов и громких публичных заявлений привели к тому, что принцесса Уэльская, долго пытавшаяся примирить братьев, окончательно отказалась от этой роли.

До появления Меган Маркл отношения между принцем Гарри и Кейт Миддлтон были по-настоящему теплыми. Вместе с принцем Уильямом они образовывали знаменитое королевское трио, которое многие называли будущим британской монархии.

Даже после того как отношения между братьями начали стремительно ухудшаться, Кейт продолжала выступать в роли негласного миротворца. По данным королевских экспертов, она неоднократно пыталась наладить диалог между Уильямом и Гарри и надеялась, что однажды семья сможет вновь объединиться.

Однако, как утверждает королевский биограф Кристофер Андерсен, одна фраза принца Гарри окончательно разрушила остатки доверия между ним и принцессой Уэльской.

Речь идет об интервью герцога Сассекского телеканалу BBC, в котором он рассуждал о здоровье своего отца — короля Карла III, проходящего лечение от онкологического заболевания.

По словам Андерсена, особенно болезненно Кейт восприняла слова Гарри о том, что он не знает, сколько времени осталось его отцу. Биограф утверждает, что именно эти высказывания принцесса сочла крайне неуместными и деморализующими.

Ситуацию усугубило то, что интервью вышло в непростой период и для самой Кейт. В это время она проходила лечение после диагностированного онкологического заболевания и одновременно старалась оградить своих детей от повышенного внимания общественности и прессы.

После многих лет попыток сохранить мир внутри семьи именно это интервью стало для нее последней каплей.

По данным источников, близких к королевской семье, после выхода интервью Кейт Миддлтон прекратила попытки выступать посредником между братьями и решила больше не вмешиваться в их конфликт.

Сегодня отношения между принцем Гарри и королевской семьей остаются напряженными, а перспективы примирения выглядят более туманными, чем когда-либо прежде.

Несмотря на многолетние попытки Кейт Миддлтон сохранить семейное единство, конфликт между принцами Уильямом и Гарри продолжает углубляться. Если верить королевским биографам, именно последние публичные заявления герцога Сассекского поставили точку в надеждах принцессы Уэльской на примирение семьи.