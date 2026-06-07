Министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс потребовал от Управления мест заключения до 10 июня 2026 года представить подробный отчёт о смерти несовершеннолетнего заключённого в тюремной больнице Олайне, а также о ситуации со случаями смерти и самоубийств в латвийских тюрьмах в целом.

Соответствующее распоряжение было издано после самоубийства несовершеннолетнего в больнице Олайнской тюрьмы и на фоне тревожной статистики смертности в местах лишения свободы, сообщили bb.lv в Министерстве юстиции, которое курирует места заключения.

Всего с 2021 года в латвийских тюрьмах умерли более ста человек: в среднем это около двух смертей в месяц. В 2021 году умерли 25 заключенных, в 2022 году — 29, в 2023 году — 22, в 2024 году — 29, а в прошлом году — 32. В этом году до апреля умерли еще семь осужденных.

В 2025 году большинство смертей были связаны с болезнями, в том числе онкологическими заболеваниями, циррозом печени, острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и ВИЧ.

В прошлом году 12 человек покончили с собой, еще в одном случае причина смерти пока устанавливается.

«Считаю своим долгом обеспечить полную ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из подобных случаев делаются конкретные выводы», — подчеркнул министр юстиции Эдвардс Смилтенс, комментируя самоубийство несовершеннолетнего.

Министр потребовал предоставить информацию об обстоятельствах данного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также собрать данные обо всех смертях, включая самоубийства, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые пять месяцев 2026 года.

Кроме того, Управление мест заключения должно представить отчёт о мерах, уже реализованных в сфере психического здоровья несовершеннолетних заключённых, оценке и предотвращении риска самоубийств, а также о планируемых улучшениях в области безопасности и надзора.