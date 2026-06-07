Несмотря на действующие западные санкции, представители ближайшего окружения президента России Владимира Путина продолжают пользоваться дорогостоящими бизнес-джетами западного производства. Для этого, как утверждает The Wall Street Journal, используются схемы с регистрацией самолетов через третьи страны и посреднические компании.

По данным издания, речь идет о самолетах Bombardier и Gulfstream стоимостью в десятки миллионов долларов, которые эксплуатируются российскими бизнесменами и чиновниками, находящимися под санкциями США и Евросоюза. Среди них называются глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, миллиардер Аркадий Ротенберг и предприниматель Игорь Кесаев.

Журналисты отмечают, что после начала полномасштабной войны против Украины доступ российских элит к европейской бизнес-авиации был ограничен. Однако на смену прежним схемам пришли новые механизмы обхода санкций. Самолеты приобретаются через посредников и регистрируются в странах, не поддерживающих ограничения против России, в том числе в ОАЭ, Омане, Казахстане и Южной Африке.

Согласно расследованию, некоторые воздушные суда, которыми пользуются приближенные к Кремлю лица, ранее обслуживались европейскими авиационными компаниями, а затем были переданы структурам, связанным с российскими операторами.

Эксперты по санкционной политике считают, что подобные схемы могут нарушать как экспортные ограничения, так и персональные санкции в отношении конечных владельцев самолетов. Они подчеркивают необходимость усиления контроля за поставками авиационной техники и запчастей, чтобы исключить их попадание в распоряжение российских подсанкционных лиц.

В компаниях-производителях самолетов заявляют, что придерживаются санкционных требований и принимают меры для предотвращения незаконного использования своей продукции. Однако специалисты отмечают, что борьба с обходом ограничений требует постоянного мониторинга и международного сотрудничества.