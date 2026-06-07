Европейский флагман индустрии развлечений, парижский "Диснейленд", до сих пор не оправдал долгосрочных финансовых ожиданий инвесторов, несмотря на высокую популярность среди туристов.

Как сообщило британское издание "The Guardian" со ссылкой на анализ недавних корпоративных отчетов, за 34 года функционирования знаменитый развлекательный комплекс так и не смог полностью окупить первоначальные и последующие капиталовложения.

С момента открытия объекта в 1992 году американская корпорация Disney вложила в развитие и поддержку французской площадки в общей сложности 6,8 миллиарда долларов, однако вернуть эти средства в полном объеме компании пока не удалось.

Согласно официальной отчетности за финансовый год, который завершился 30 сентября, этот туристический объект продемонстрировал лучшие результаты среди всех аналогичных международных курортов компании за пределами Соединенных Штатов.

Чистая прибыль управляющей структуры за указанный двенадцатимесячный период достигла рекордной отметки в 304,2 миллиона долларов. Этому способствовало внедрение новой системы динамического ценообразования на входные билеты и услуги.

Тем не менее, текущие высокие заработки парка, который ежегодно посещают около 16 миллионов человек, пока не способны компенсировать накопленный за десятилетия долговой баланс. За весь 34-летний период своей операционной деятельности парижский "Диснейленд" демонстрировал чистую положительную прибыль по итогам года всего 13 раз.

На сегодняшний день общий объем некомпенсированных совокупных убытков Disney, связанных с французским проектом, составляет внушительные 4,2 миллиарда долларов.

Эксперты связывают такие показатели с тяжелым долговым бременем первых лет работы комплекса, а также с рядом внешних кризисов, включая пандемию и региональную нестабильность.