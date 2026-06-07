Не очень понятно, зачем лететь из Риги в Варшаву с пересадкой в Копенгагене (!), но именно такие билеты приобрёл житель Латвии, который не скрывает переполняющие его эмоции.

«Я просто больше не могу. airBaltic, ВЫ ...И!!! Я только что дал вам взаймы 30 миллионов - и такова ваша благодарность??? Вы знаете, что в Варшаве даже смотреть нечего? Это не Таиланд. КУРВА!!!» - написал на платформе «Х» Каспарс, приложивший к твиту скриншот забронированных билетов.

Из скриншота видно, что полёт в Варшаву занимает 13 часов и стоит от 240 евро 99 центов, а обратно в Ригу, точно так же с пересадкой в Копенгагене, - 13 часов 55 минут и стоит уже от 370 евро 99 центов. Общая сумма внизу составляет 1223 евро 96 центов - Каспарс пояснил, что бронировал два билета на июль. По его словам, в другие дни ситуация не лучше.

Ему советуют ехать на машине или автобусе, а некоторым комментаторам обидно за Варшаву - там очень даже есть что посмотреть. Третьи призывают умерить пыл по поводу займа в размере 30 миллионов евро.

Вот некоторые отклики на его твит:

airBaltic летает прямыми рейсами по понедельникам и пятницам; 2) зачем бронировать с пересадкой, если можно лететь рейсом LOT; 3) если полетишь рейсом LOT и забронируешь за несколько дней до полёта, будет минимум 350 евро в одном направлении. Я летаю 1-2 раза в месяц в Варшаву. Ни кипежа, ни возмущения не понимаю.

И airBaltic виновата в том, что не летает каждый день и в каждый миг, когда тебе приспичило? 😀

В Варшаве есть что посмотреть, это не Таиланд, но зачем лететь туда дольше, чем можно доехать на машине? Ну, странновато это.

Если бы ты кому-то дал взаймы 30 миллионов, тебя бы не волновали цены коммерческих рейсов.

На машине 8 часов, примерно 80-85 EUR.

Если хочешь на ближайшие дни или недели купить, то у всех авиакомпаний будут такие цены. Последние места в самолёте. Не вижу причин для удивления.

Это больно. Варшава - один из моих самых любимых городов. Стараюсь летать туда каждый год, только разница в том, что 2-3 года назад это были 70 евро туда-обратно у Ryanair, а теперь это п*дец сколько евро у airBaltic или LOT.

В Варшаву на машине сейчас можно доехать за 6 часов - проверено минимум 4 раза за этот год. И без какого-то напряга. Если только Варшава - на машине и только. Если дальше, то надо уже считать расходы.

Куда тебе перечислить обратно эти 2 евро твоей доли?

13 часов… на машине и быстрее получается, нет? Возможно, даже на автобусе Flixbus.

Вы давали взаймы не 30 миллионов, а примерно одну миллионную долю от них. Это делится на примерно миллион налогоплательщиков (или у нас не так много пенсионеров и детей, не знаю точно?). Ну, одним словом, вы дали взаймы каких-то 60 евро - и что за это можно хотеть?