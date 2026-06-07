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Электрический седан Mercedes-Benz CLA перевыполнил план на 23,5% 0 69

Техно
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Потрясающий дизайн и динамика.

Новый автомобиль также продемонстрировал высокую энергоэффективность.

Во время независимого испытания новый электрический седан Mercedes-Benz CLA смог проехать значительно дальше официально заявленного запаса хода, сообщает Electrek.

В тесте Edmunds Range Test участвовала полноприводная версия Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC. Несмотря на официальный показатель EPA в 502 км, автомобиль преодолел 620 км, что на 117 км больше заявленных данных.

Результат позволил новинке превзойти ряд конкурентов, в частности Tesla Model Y Standard, которая в аналогичном тесте проехала 546 км, и BMW i4 eDrive40 с результатом 470 км. Лишь Audi A6 Sportback Prestige AWD показал немного лучший результат — 631 км.

Во время испытания Mercedes также продемонстрировал высокую энергоэффективность. Реальное потребление составило 25,7 кВт·ч на 100 миль пробега, что примерно на 13% лучше официальных показателей EPA.

Не менее впечатляющими оказались результаты зарядки. Производитель заявляет максимальную мощность зарядки на уровне 320 кВт, однако во время тестов автомобиль достиг показателя 349 кВт. За чуть более чем девять минут батарея пополнила запас энергии, достаточный для дополнительных 161 км пробега.

Тест Edmunds проводился в условиях, максимально приближенных к повседневной эксплуатации: 60% маршрута проходило по городу, 40% — по трассе, со средней скоростью около 64 км/ч и включенной климатической системой.

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#энергоэффективность #технологии #автомобили #зарядка #электромобили
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