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Стань фарангом: почему в Таиланде так любят белых людей 0 140

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Со всем гостеприимством.

Здесь люди живут в будущем, ведь у них наступил 2565 год.

Таиланд — излюбленное место многих туристов. Экзотическая страна с тёплым мягким климатом, наполненная яркими красками, необычной едой и уникальными жителями. Большинство людей привыкли знать и видеть эту страну именно такой, но у каждой медали есть обратная сторона…

Сегодня поговорим о другой стороне тайского рая! В Таиланде люди живут в будущем, ведь у них наступил 2565 год. Да-да, вы не ослышались! Дело в том, что летоисчисление здесь другое и это часто сбивает с толку туристов. Впрочем, во многих документах могут встречаться оба варианта: 2022 и 2565 год.

Практически к любому блюду в кафе и ресторанах подают три прибора: ложку, вилку и… палочки. Причем вилка выступает скорее вспомогательным прибором, нежели основным. В основном, все тайцы едят пищу ложкой.

В Таиланде часто можно встретить красивых девушек. Вот только это совсем не девушки! Это катои (или леди-бои, если вы понимаете о чём мы). Для таких персон местные даже ввели третий пол – так называемый shemale. Настоящие девушки не наносят столько макияжа и, если говорить честно, выглядят не так привлекательно как их травести-подруги.

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Тайцы весьма лояльны к людям и считают, что они не имею права на осуждение. Проституция, катои, наркотики и прочие не особо приятные понятия здесь являются нормой исключительно потому, что это выбор каждого.

Привычное приветствие всех тайцев – это жест «вей» или сложенные вертикально ладони. Кстати, положение ладошек во время приветствия будет зависеть от статуса собеседника. Чем выше статус, тем выше поднимаются сжатые ладони вдоль тела.

В Таиланде очень любят белокожих людей. Здесь они считаются идеалом красоты. Оттого, практически вся тайская косметика обладает отбеливающим эффектом: от антиперспиранта до геля для душа. Кстати, для общего сведения, белокожих туристов здесь называют фарангами.

Каждый тайский мальчик в своей жизни обязательно должен побывать монахом. В детстве их отдают в монастырь, словно в летний лагерь, но часто случается так, что мальчик остаётся монахом на всю жизнь, ведь это…престижно!

Многими туристами принято считать, мол, Таиланд бедная страна. Но нет! Их экономика будет помощнее нашей. Конечно, здесь как и везде есть бедные слои населения, тотальной нищеты и разрухи вы здесь не увидите. Тем не менее - в Таиланде множество бесхвостых котов. Местные так и не смогли адекватно объяснить почему так происходит, но поговаривают, что это делается для отвлечения злых духов. Хотя некоторые считают, что они попросту такими рождаются (нет).

А хотите получить тайское гражданство? Отнюдь! Таиланд – это авторитарное королевство и любому иностранцу практически нереально стать его частью.

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#туризм #Таиланд #культура #традиции #красота #косметика #экономика
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