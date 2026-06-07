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В последнем квартале запланировано назначение нового генсека ООН - МИД Латвии 0 87

В мире
Дата публикации: 07.06.2026
LETA
Изображение к статье: Генсек ООН Гуттериш
ФОТО: Valsts kanceleja

В последнем квартале этого года запланировано назначение десятого по счету генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), сообщила специалист по связям с общественностью Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занимает этот пост с 1 января 2017 года, и срок его полномочий истекает 31 декабря. Генерального секретаря ООН избирают на пять лет, обычно на два срока, то есть в общей сложности на 10 лет.

В настоящее время официально выдвинуто пять кандидатов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выдвинут от Аргентины.

Бразилия и Мексика выдвинули кандидатуру бывшего президента Чили, экс-верховного комиссара ООН по правам человека и вице-президента Мадридского клуба Мишель Бачелет. В марте новый правый президент Чили Хосе Антонио Каст отозвал кандидатуру экс-президента Бачелет на пост генерального секретаря ООН.

Бурунди выдвинула на пост генерального секретаря ООН бывшего президента Сенегала Маки Салла, а Коста-Рика - генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеку Гринспен.

В свою очередь, Антигуа и Барбуда выдвинула на пост генерального секретаря ООН бывшего председателя Генеральной Ассамблеи ООН, эквадорского дипломата, ученого, политика и писательницу, исполнительного директора организации "GWL Voices for Change and Inclusion" Марию Эспиносу.

МИД сообщает, что 21 и 22 апреля в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялись собеседования с кандидатами на пост генерального секретаря ООН. Планируется, что 15 июня состоится собеседование с Эспиносой, так как ее кандидатура была заявлена после апрельских собеседований.

МИД отмечает, что конкретного срока, до которого страны должны выдвинуть кандидатов, не установлено, поэтому заявки новых кандидатов могут быть поданы в середине процесса отбора. Однако председатель Генеральной Ассамблеи ООН призвала страны предложить кандидатуры до апреля.

Разъясняя процедуру назначения генерального секретаря ООН, МИД подчеркивает, что сначала председатели Генассамблеи и Совета Безопасности ООН призывают страны предложить своих кандидатов. После выдвижения кандидатов государствами-членами ООН председатель Генассамблеи организует неформальные консультации с кандидатами.

Затем в Совбезе ООН проходят неформальные, непубличные голосования, в ходе которых государства-члены Совбеза пытаются выяснить уровень поддержки кандидата, - так называемые "straw polls" (предварительные голосования). Планируется, что слушания кандидатов в Совбезе ООН начнутся в июне, а в июле могут начаться первые индикативные голосования.

Наконец, основываясь на рекомендации Совбеза ООН, Генассамблея ООН назначает генерального секретаря, поэтому решение Совбеза будет решающим. Процесс назначения генерального секретаря ООН может завершиться в конце года.

МИД добавляет, что в настоящее время еще преждевременно оценивать шансы существующих кандидатов, поскольку, возможно, будут выдвинуты дополнительные кандидаты.

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#выборы #ООН #МИД #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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