Великобритания столкнулась с серьезной угрозой долгового кризиса, поскольку темпы роста государственных заимствований выходят под конец года на критический уровень. Эксперты прогнозируют, что уже в сентябре национальный долг Соединенного Королевства впервые превысит символический порог в 3 триллиона фунтов стерлингов.

На данный момент финансовое бремя увеличивается со скоростью 7500 фунтов в секунду, что эквивалентно 27 миллионам фунтов в час или 650 миллионам фунтов в день. Столь стремительное ухудшение показателей связано с затянувшимися последствиями глобального финансового кризиса, периодом пандемийных локдаунов и колоссальными субсидиями на электроэнергию. Об этом сообщило The Telegraph.

Для понимания масштаба проблемы аналитики приводят долговую нагрузку на каждого жителя страны. В 1997 году, при правительстве Тони Блэра, доля госдолга составляла чуть менее 6000 фунтов на человека. К 2010 году этот показатель вырос до 16 400 фунтов, а сегодня обязательства каждого гражданина достигли 42 000 фунтов. Согласно текущим прогнозам, к концу десятилетия сумма приблизится к 50 000 фунтов на душу населения. Отношение государственного долга к ВВП Великобритании в ближайшие годы превысит 96%.

Подобный уровень долговой нагрузки в последний раз фиксировался в начале 1960-х годов, когда королевство выплачивало займы, накопленные в период Второй мировой войны. Однако бывший член руководства Управления по бюджетной ответственности Дэвид Майлз указывает на ключевое отличие: в прошлом вековой долг постепенно снижался благодаря сокращению военных расходов, тогда как сейчас траектория направлена исключительно вверх из-за старения населения и роста трат на оборону.

Текущий канцлер казначейства Рейчел Ривз пытается стабилизировать ситуацию с помощью масштабной программы жесткой экономии и повышения налогов на 40 миллиардов фунтов. В то же время она увеличила текущие государственные расходы примерно на 70 миллиардов фунтов в год, что требует новых заимствований и оставляет правительству крайне мало пространства для маневра.

Дополнительное давление на финансовые рынки оказывает внутриполитическая нестабильность. На фоне слухов о возможном падении кабинета Кира Стармера инвесторы опасаются прихода к власти Энди Бернхема, главного претендента на лидерство в Лейбористской партии. Его заявления о расширении госконтроля и нежелании быть "в долгу" перед рынком облигаций уже привели к росту стоимости заимствований для Лондона.

Бывший заместитель управляющего Банка Англии сэр Чарли Бин подчеркнул, что сегодня Великобритании гораздо дороже занимать средства, чем США или странам ЕС, поскольку спрос со стороны традиционных инвесторов, таких как пенсионные фонды, падает, а около 30% облигаций теперь зависят от непостоянных иностранных хедж-фондов.

В сложившихся условиях авторитетные экономисты начали открыто обсуждать сценарий, который еще недавно казался немыслимым - обращение Лондона к Международному валютному фонду (МВФ). Гарвардский профессор Кен Рогофф считает, что вероятность запуска программы технической поддержки от МВФ возрастает, поскольку в Великобритании отсутствуют очевидные перспективы экономического роста, а политическая элита демонстрирует нежелание проводить глубокие структурные реформы.

Эксперты проводят тревожные параллели между текущей ситуацией и историческими примерами, такими как масштабный левый экономический эксперимент Франсуа Миттерана во Франции в 1982 году, который завершился жестким кризисом и вынужденным сокращением расходов.

Если британские власти не смогут переломить негативный тренд, стране придется прибегнуть к нетрадиционным финансовым мерам, включая контролируемый рост инфляции для обесценивания долга или введение жестких регуляторных ограничений на частный капитал.