Школа все чаще ассоциируется у них со стрессом.

Польская молодежь реже употребляет алкоголь, наркотики и сигареты, но чаще тянется к электронным сигаретам и азартным играм онлайн. Об этом свидетельствуют результаты новейшего исследования «Молодежь 2025», проведенного Центром изучения общественного мнения (CBOS).

Заместитель директора Национального центра профилактики зависимостей Артур Мальчевски подчеркивает, что рискованное поведение молодых людей меняет свой характер.

«Существуют определенные положительные тенденции: доля молодых людей, употребляющих алкоголь, снижается, так же как и доля тех, кто употребляет наркотики и традиционные сигареты. Около 6% курят регулярно — это один из самых низких показателей с начала проведения исследований в 1992 году. 32% опрошенных, однако, регулярно используют электронные сигареты, еще 16% — время от времени. То есть почти половина учащихся пользуется e‑сигаретами. И это как раз вопрос, связанный с вызовами в сфере профилактики и образования», — сказал Артур Мальчевски.

Более половины опрошенных признались, что играют в азартные игры в интернете. Также увеличилась доля тех, у кого наблюдаются симптомы зависимости от них, — добавил Артур Мальчевски.

Молодые люди, вступающие во взрослую жизнь, значительно чаще сталкиваются с негативными переживаниями, включая депрессивные состояния и суицидальные мысли. В то же время школа все чаще ассоциируется у них со стрессом, — отмечает, в свою очередь, один из авторов исследования Михал Феликсяк.

«Более 40% молодых респондентов имеют как минимум умеренные симптомы депрессии. Для сравнения, среди взрослого населения этот показатель составляет чуть более 9%, то есть разница почти в четыре раза. Тяжёлые симптомы депрессии испытывает около 1% взрослых, тогда как среди молодежи — это уже 8%», — сказал Михал Феликсяк.

Также, согласно исследованию, более половины учеников в течение года испытали как минимум одну форму насилия со стороны сверстников. Опрос «Молодежь» проводится с 1990‑х годов и охватывает учащихся выпускных классов средних школ.