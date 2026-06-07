Производительность труда в Евросоюзе в первом квартале 2026 года выросла лишь незначительно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 0,1% как в расчете на одного занятого человека, так и на один отработанный час. В Латвии этот важнейший показатель успешности страны снизился.

Показатель производительности труда рассчитывается на основе данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) и занятости и отражает объем реального выпуска продукции, произведенный одним занятым человеком или за один отработанный час.

Как информирует Eurostat, в большинстве стран ЕС производительность труда за отчетный период выросла. Наибольший рост производительности труда в расчете на одного работника зафиксирован в Дании — на 4,8% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Далее следуют Литва (+3,5%) и Словения (+2,7%). Снижение показателя отмечено только в двух странах — Ирландии (-16,9%) и Италии (-0,3%).

По производительности труда в расчете на отработанные часы лидером также стала Дания (+5,1%). За ней расположились Швеция (+3,0%) и Польша (+2,8%).

Снижение производительности труда на один отработанный час было зарегистрировано в шести странах ЕС. Самое значительное падение зафиксировано в Ирландии (-17,1%), Латвии (-1,3%) и Чехии (-0,8%).

Для справки про Ирландию. Ирландская экономика гиперконцентрирована на иностранных ИТ- и фармацевтических гигантах (Google, Microsoft, Pfizer). Внезапные сокращения объемов экспорта, изменение цепочек поставок или патентных выплат этими компаниями резко искажают общую картину (например, спад ВВП страны на 12,1% в первом квартале был вызван пересмотром активности именно этого сектора).