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«Прибыль или смерть» - в чемпионате бухгалтеров участвовали 24 команды 0 52

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2026
LETA
Изображение к статье: Бухгалтер за работой
ФОТО: Thought Co

В этом году в чемпионате бухгалтеров приняли участие 24 команды специалистов в области бухгалтерского учёта и финансов, сообщили в издательстве SIA Izdevniecība iŽurnāli.

Первое место заняла команда «Спасатели баланса» компании SIA Deloitte Latvia. Второе место досталось команде «Финансовый флот MSC» компании SIA MSC Shared Service Center Riga, а третье — команде «Прибыль или смерть» компании SIA Laimes brīdis.

Специальный приз симпатий Министерства финансов получила команда «Регулятор» Комиссии по регулированию общественных услуг. Победителем конкурса, организованного партнёром чемпионата — компанией SIA Zaļā josta, стала команда SIA Binders.

Компания SIA Fitek вручила свои призы симпатий командам SIA Ventspils nekustamie īpašumi и SIA Deloitte Latvia. Специальную награду издательства iŽurnāli за наибольшую активность в социальных сетях получила команда Латвийского центра сельскохозяйственного консультирования и образования.

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#финансы #награды #компании #социальные сети #конкурс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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