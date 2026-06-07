В этом году в чемпионате бухгалтеров приняли участие 24 команды специалистов в области бухгалтерского учёта и финансов, сообщили в издательстве SIA Izdevniecība iŽurnāli.
Первое место заняла команда «Спасатели баланса» компании SIA Deloitte Latvia. Второе место досталось команде «Финансовый флот MSC» компании SIA MSC Shared Service Center Riga, а третье — команде «Прибыль или смерть» компании SIA Laimes brīdis.
Специальный приз симпатий Министерства финансов получила команда «Регулятор» Комиссии по регулированию общественных услуг. Победителем конкурса, организованного партнёром чемпионата — компанией SIA Zaļā josta, стала команда SIA Binders.
Компания SIA Fitek вручила свои призы симпатий командам SIA Ventspils nekustamie īpašumi и SIA Deloitte Latvia. Специальную награду издательства iŽurnāli за наибольшую активность в социальных сетях получила команда Латвийского центра сельскохозяйственного консультирования и образования.
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