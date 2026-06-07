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В течение дня погода изменится 0 484

Наша Латвия
Дата публикации: 07.06.2026
LETA
Изображение к статье: Озеро, облака

В первой половине воскресенья погоду в Латвии будет определять антициклон. Ожидается солнечная погода, местами небо будут закрывать облака, осадков не прогнозируется.

Во второй половине дня с юга начнёт увеличиваться облачность. В отдельных районах юго-западной части страны возможны кратковременные дожди, не исключены и грозы. Ветер будет слабым. Температура воздуха повысится до +19…+24 градусов.

В Риге день начнётся солнечной погодой, однако к вечеру небо затянет облаками. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до +22…+24 градусов, ветер останется слабым.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #гроза #воздух #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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