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Дальний Восток Европы: в Латвию зашел миллиард евро, до Латгалии добралось только 2,5 миллиона 1 420

Бизнес
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латгалии в последние годы выстроен ряд технопарков.

В Латгалии в последние годы выстроен ряд технопарков. Фото rezeknesnovads.lv

Несколько метких попаданий «неопознанных» беспилотников по заброшенной нефтебазе и озеру в Латгалии могут если не сорвать сезон для тамошнего сельского туризма – то существенно подкосить проведение корпоративных мероприятий, на что уже жалуются собственники гостевых домов и усадеб.

Тем не менее, Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) по-прежнему излучает оптимизм. На подкомиссии Сейма по Латгалии, региональный координатор Андрей Зелч озвучил перспективы до конца года.

Цели определены, задачи поставлены

«Создана для роста. Направляется инновациями», – таков девиз ЛАИР. В 2026 году в нашу республику предполагается привлечь по меньшей мере 1 млрд евро иностранных денежных вливаний; обеспечить увеличение экспорта на 300 млн евро; поднять число иностранных туристов на 150 тысяч (в настоящее время 1,7 миллиона).

В контрольных цифрах нет ничего нереального – в 2025 году уже был этот самый миллиард зарубежных инвестиций, а число путешественников, побывавших в Латвии, фактически вернулось к доковидному/довоенному 2019-му (-1,4%).

В процессе разработки находится также национальный, латвийский бренд. ЛАИР определило несколько прорывных отраслей для страны:

  • Технологии будущего;

  • Умная энергетика;

  • Умное производство;

  • Биоэкономика и науки о жизни;

  • Оборона.

Украина на втором месте

В отраслевом плане зарубежный бизнес интересуется в Латвии прежде всего биоэкономикой (460 миллионов евро инвестиций в 2025 году), умной энергетикой (428 миллионов), производством (34 миллиона).

Проекты цифровизации внедрялись на 21 миллион, а вот по линии военно-промышленного комплекса – всего на 20 миллионов, хотя, если послушать наших ВИП-персон, оборонная индустрия обязана стать драйвером всего народного хозяйства.

По географическому распределению инвестиционные проекты в ЛР распределялись в 2025 году так:

  • Литва (401,7 миллионов евро),

  • Украина (125 миллионов евро),

  • Нидерланды (120 миллионов евро),

  • Германия (100 миллионов евро).

В данной связи очень интересно, как сражающаяся, страдающая страна Восточной Европы, которому оказывается помощь, что называется, всем миром – оказывается в плане инвестиций впереди экономического мотора Евросоюза.

В первой десятке только одно неевропейское государство – Канада (8-е место, 25 миллионов), а 11-е место заняли Объединенные Арабские Эмираты со скромными 5 миллионами евро, что существенно меньше золотых гор, кои обещали инвесторы в проекты недвижимости на Андрейсале…

Этому дала, а этому не дала

Так или иначе, в результате 31 иностранных инвестиций в Латвии появилось 1350 новых рабочих мест. Но тут опять-таки региональная особенность – подавляющее большинство (20) локализованы в столице, а на долю Латгалии пришлось только 2.

Тем не менее, в 2025 году восточный регион подал в ЛАИР 268 заявок на различные проекты (в 2024 – 148). Выплачено в целом 2 462 211 евро поддержки, из которых:

  • 1 297 703 евро – самоуправлениям на укрепление местной экономики;

  • 438 256 евро – на оцифровку народнохозяйственных процессов;

  • 299 887 евро – финансовую поддержку бизнес-инкубатору в Даугавпилсе;

  • 210 538 евро – аналогичному учреждению в Резекне;

  • 102 303 евро – на план поддержки экспорта;

  • 76 696 евро – на решения искусственного интеллекта.

На фоне высокопарных заявлений о приоритетном финансировании зон Евросоюза, граничащих с «соседями на Востоке», прямо скажем, неубедительные цифры. На этом фоне активизировался тот сегмент политического спектра, который заявляет о своих амбициях «поднять Латвию» – в Динабургской крепости основан офис, красиво имитирующий будущее процветание, если электорат сделает правильный выбор…

Между тем, собственно в Даугавпилсе дела обстоят как раз не худшим образом – в прошлом году, например, появилось 140 дополнительных «инклюзивных» (дотируемых) рабочих мест.

Но проблема Латгалии заключается как раз в том, что за исключением пары региональных центров, с амбициозными руководителями, действующими вузами, в прочей провинции, в сторонке от магистралей, мы увидим бесперспективные заброшки. В этом отношении появление в списках новых населенных пунктов дорогого стоит.

В этом году в Латгалии, по данным ЛАИР предполагается сфокусироваться на следующих проектах:

  • Nordic Elite – производство фанеры с экспортным потенциалом в Даугавпилсе;

  • Verems – производство березовой фанеры в Резекне;

  • Biofactum – «умная» переработка животного жира в Даугавпилсе;

  • Vind R – расширение парка солнечной энергии в Ливаны;

  • Ingka Investments – парк ветряной энергии в Балви.

Нематериальная поддержка

В производственных процессах, по мнению Агентства инвестиций и развития, призваны способствовать не только прямые денежные вливания, но и другие векторы сотрудничества:

  • Обмен информацией с потенциальными партнерами по возможностям Латгальского региона;

  • Решение проблемных вопросов через Министерство экономики, идентификация и устранение задерживающих факторов;

  • Популяризация местных территорий;

  • Консультации для самоуправлений и бизнеса;

Только на этой неделе под эгидой ЛАИР состоятся два крупных международных мероприятия: Aftercare Forums (для инвесторов) и Европейского банка реконструкции и развития (банкиры из 74 государств). На оба приглашают гостей с Латгалии!

Да только вот все проводится, опять-таки, в столице. А ведь реализация хотя бы одного масштабного, интернационального, бизнес-форума в том же Даугавпилсе позволила бы чисто в плане организации обеспечить приток по меньшей мере половины вышеприведенной смешной суммы на поддержку проблемного региона. Правда, до того следовало бы ясно ответить на вопрос: чей дрон? И сделать так, чтобы тут больше такие – не летали.

Кто заплатит за страх

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Euractiv заявил, что ЕС следует предоставить дополнительную финансовую поддержку странам, пострадавшим от вторжений дронов.

Ринкевич заявил, что неоднократные воздушные тревоги в восточной Латвии в последние недели привели к отмене бронирований в гостиничном секторе. «Страдает местная экономика, страдают местные жители. Они действительно напуганы», — сказал президент.

Ринкевич рассказал, что он поднял этот вопрос перед председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Вильнюсе и сейчас ожидает «конкретных предложений».

Таким образом, латгальский бизнес требует финансовой помощи от Риги, а Рига решила попросить денег у Брюсселя.

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#туризм #инвестиции #Латвия #оборона #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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