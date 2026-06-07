Майя Нора Табака - пожалуй, самая известная в Латвии художница-классик. Шесть лет она не появлялась на публике, а сейчас прибыла на открытие своей персональной выставки. Можно сказать, сенсация!

Искусство - жизнь!

Получившая всесоюзную славу еще в семидесятых, королева латвийской живописи тогда же получила и зарубежную известность (благо работала в Западном Берлине, оплоте капитализма – редкий случай). В итоге получила признание как со стороны официальных советских властей, так и – прогрессивной арт-общественности Европы.

Сейчас Майе 86 лет и в последний раз она появлялась на публике шесть лет назад, когда ей вручали почетный приз Пурвитиса и прилагаемые к нему 10 тысяч евро. С тех пор проходили ее выставки, но на них по состоянию здоровья она не приходила. Но она трудилась, мастер перешла к работам меньшего формата. Искусство - жизнь!

И вот она пришла лично, с палочкой - на открытие выставки «Композиция», которая работает в галерее Daugava. Села в кресло - мощная, монументальная и принимала поздравления от многочисленных поклонников.

Среди них был и легендарный Имант Ланцманис, некогда долголетний директор дворца музея в Рундале - среди работ Табаки (цветочные композиции) были представлены и мотивы знаменитой архитектурной жемчужины. По его словам, Майя - это явление, которое сопровождает его жизнь уже 66 лет! Все это время она продолжает создавать удивительный мир, который сотворила для себя.

Заигралась

Табака снова рисует каждый день! По ее собственным словам, она взялась за создание этих картин совершенно случайно, сидя в саду своего дома.

«Просто игралась со всем этим, но постепенно увлеклась и заинтересовалась сочетаниями красок и той реальностью, которая возникает, когда множество цветов оказываются лицом к лицу. Меня захватили сугубо живописные вещи.

Некоторые цветы на работах из моего сада, но элемент фантазии всегда присутствует. У каждой картины свой колорит: одни с фиолетовым оттенком, другие зеленые, третьи розовые - так и работаю, решая разные чисто живописные задачи…

Несколько лет назад я решила больше не писать, но потом люди стали подходить и спрашивать: «Почему?». Я почувствовала, что становится легче, когда создаешь работу».

«У забора из роз».

Вот, что значит признание

Как говорит директор галереи, искусствовед Анда Трейя, Майя Табака обладает безграничным полем воображения, это одна из основ ее творчества. В ее картинах фантазии, сны, воспоминания становятся реальностью, подобно фильмам Федерико Феллини, где истинная реальность - это вымысел. Это то, что позже назвали «театром Майи Табаки».

«В последние годы Майя Табака не рисовала, или рисовала редко и мало, — говорит госпожа Трейя. - Потому что это было трудное время, оно было посвящено уходу за самым близким человеком, а затем прощанию с ним - Атисом Клявиньшем.

Возвращение к живописи казалось невозможным. Даже если у нее было желание, просто физически не хватало времени. Майя смирилась с тем, что больше не будет рисовать, ее время прошло. И тут случилось чудо. Несколько лет назад Майя Табака получила сообщение от директора Национального музея искусств Мары Лаце о том, что ей присуждена премия Пурвитиса за вклад в искусство на протяжении всей жизни. Художница позвонила мне, чтобы сообщить о полученной новости - ее голос был звучным, я давно не слышала такой Майи Табаки. Я поняла, что значит для художника признание, благодарность за ее искусство, за ее жизнь. Она ни разу не упомянула о финансовой поддержке, которую ей оказала премия - это не главное».

«Розы у Рундальского дворца».

Мастерица владения кистью

Прошло еще несколько дней, и Майя рассказала по телефону, что ей почти пришлось использовать топор, чтобы отколоть старую, засохшую краску с палитры, и теперь она сидит за мольбертом и пишет. Она никогда не думала, что будет чувствовать себя так хорошо за мольбертом…

«И вот в следующий раз мы начали намечать контуры будущей выставки! Приближалось 80-летие Майи Табаки, и мы отмечали его выставкой. Майя писала только цветы. Ее друг и соратник Имантс Ланцманис назвал Майю Табаку самой выдающейся художницей-фигуративисткой в европейской живописи второй половины XX века.

Да, Майя считала себя художницей-фигуративисткой. Ее театр немыслим без актеров. Но так случилось, что теперь ее моделями стали цветы. Огромное богатство форм, не говоря уже о цвете. Сначала это был букет красных роз, затем императорские короны, тюльпаны, ирисы… о, боже! Это такой богатый мир. Тогда казалось, что этого будет достаточно.

Майя смеется над собой и говорит, что никогда не думала, что останется художницей-цветочницей. Да, правда, что живопись цветов не считается высшей ступенью в художественном сообществе. Но есть известная поговорка: важно не то, что ты рисуешь, а как ты это рисуешь. Живопись Майи Табаки является и остается свидетельством ее мастерства владения кистью».

Все равны, но розы равнее

Как вспоминает Анда, некогда даже произошла «стычка» в галерее - двое молодых людей смотрели на одну и ту же картину и... разошлись во мнениях.

«Это был первый и единственный раз за мои тридцать лет работы галеристом. Мне пришлось применить свои скромные дипломатические навыки. Все закончилось хорошо. Оказывается, цветочная картина предназначалась в подарок дочери на день рождения...

Майя никогда не будет делать то, что ей не нравится, поэтому я могу с уверенностью сказать, что ей нравится писать цветы. Она также утверждает, что все цветы прекрасны, что не может сказать, какие из них ей нравятся больше всего, но розы есть розы…

Хотя у меня есть ощущение, что художница еще не нарисовала свои собственные розы. Впрочем, на выставке есть роза на одном холсте, настолько изысканная по цветовой гамме, что кажется, будто она уловила сущность этого цветка. Мне также нравятся красные тюльпаны с каплей росы, белые яблоневые цветы - они были подарены спутнику жизни Майи, ее недавно ушедшему из жизни мужу Атису Клявиньшуу...

И очаровательно, что художница очарована таким великолепным и таинственным миром цветов!»