Комитет столичной мэрии по социальным вопросам в среду единогласно проголосовал за пакет документов о предоставлении услуг пожилым людям и инвалидам. Дополнительные бюджетные ассигнования составят сотни тысяч евро.

Что почем

В подотчетных Департаменту благосостояния учреждениях будут установлены следующие расценки: Центр «Гайльэзерс» (ул. Хипократа 6) – 50,84 евро в день; «Межциемс» (ул. Малиенас 3а) – 55,73 евро; «Стелла марис» (ул. Бирзес 54) – 46,15 евро в день. В среднем это означает поднятие цен на 4-5% по сравнению с прежним уровнем, который был установлен решением Рижской Думы от 13 июля 2023 года. Указанные доходы учреждений направляются исключительно на их собственные потребности и не облагаются НДС.

Стоит отметить, что за 3 года средняя пенсия по возрасту в Латвии выросла с 530 до 680 евро, т.е. на 28-29%. В связи с этим у синьоров появилось больше возможностей оплатить услуги социального ухода, которые на 85% покрываются пенсией, а остальное доплачивают родственники или самоуправление.

К примеру, Рижский центр социального ухода «Гайльэзерс» обеспечивается 3 дежурными постами, 2 из них круглосуточные, на каждом работают медсестры. Клиенты проживают в комнатах, от 1 до 4 человека в каждой, в зависимости от состояния здоровья. О постояльцах заботятся социальные работники, социальные реабилитологи, специалисты по социальному уходу, семейный врач (2 раза в неделю), медсестры. Их, по необходимости, обслуживают врачи-специалисты – стоматолог, физиотерапевт, психолог, подолог, эрготерапевт.

Что такое канистерапия

Социальная услуга включает в себя:

обеспечение лица жилплощадью с необходимым инвентарем, одеялами, постельным бельем, соответственными полу и времени года одеждой и обувью;

питание, соответственное возрасту и состоянию здоровья (не реже 4 раз в день);

круглосуточную неотложную медпомощь;

регистрацию у семейного врача и уход за здоровьем в рамках финансовых средств Центра;

комплекс социального ухода и/или социальной реабилитации, соответственно физическому и психическому состоянию лица;

духовный уход, в соответствии с конфессиональной принадлежностью и желанием лица;

содержательное проведение свободного времени, культурные мероприятия в Центре и по возможности вне его;

обеспечение клиента вспомогательными техническими средствами; оказание поддержки в решении личных и социальных проблем клиента, помощь в адаптации в физической и социальной среде;

привлечение и мобилизация ресурсов в интересах клиента, предоставление информации об услугах, консультации клиента по его правам и обязанностям, защита интересов клиента и соблюдение прав человека; создание и сохранение социальных контактов между клиентом и семьей.

Центр предоставляет возможность чтения книг и периодической печати; настольных игр и новуса; рукоделия; самостоятельной готовки пищи или участия в кулинарных занятиях; участия в групповой гимнастике с помещением тренажерного зала; участия в хоровых и музыкальных занятиях.

Детский уголок в социальном центре на улице Буртниеку. Фото автора.

В практике работы с клиентами также канистерапия — способ, при котором для социализации и психологической поддержки людей используются специально подготовленные собаки.

Новые формы работы

На покрытие расходов в I полугодии 2026 года выделено 26 898 евро для так называемых групповых домов (квартир). Вашему автору недавно довелось побывать в таком заведении на улице Буртниеку 37. Подобная форма совместного проживания лиц с особыми надобностями способствует их социализации, так как это люди молодого и среднего возраста, способные, в целом, не только обслуживать себя – но даже и подрабатывать. Разумеется, и в их повседневных нуждах постоянно оказывают помощь квалифицированные соцработники.

Еще 50 399 евро на тот же период дополнительно выделено из муниципального бюджета на услугу «передышки» тем семьям, которые содержат дома инвалидов I группы и лиц с нарушениями душевного характера. Эта услуга оценена в прейскуранте как наиболее затратная — 156,27 евро в день, вдвое выше, чем тратится на старушек в пансионатах.

Более всего — 450 тысяч евро, город предназначает для универсальной программы для детей с функциональными нарушениями; 314 тысяч евро — для индивидуальных программ социальной реабилитации; 194,4 тысячи — для совершеннолетних лиц с нарушениями душевного здоровья…

До 31 декабря 2027 года в Риге отметит новоселье еще один центр дневного ухода — по ул. Спилвес 19. Там специалисты займутся теми лицами с нарушениями душевного характера, о которых не могут позаботиться работающие родные. Так как «большим» людям нужно много место — в нем смогут одновременно находиться только 20 клиентов. Ранее подобный центр был создан на ул. Приедайнес 11, помогли средства Европейского фонда регионального развития, отзывы – самые позитивные.

Немаловажный момент – теперь рижане, которые пожелают устроить родственников в «институты ухода совершеннолетних», могут рассчитывать на софинансирование со стороны самоуправления, даже если вышеуказанные центры, пансионаты, находятся далеко от Риги (ранее оплачивались только столичные учреждения и в радиусе 40 км). Это логично — ибо если в столице по социалке имеется традиционная очередь, то в провинции зачастую имеется немало свободных мест. Опять-таки — природа и тишина!

Дети в очереди за заботой

Ежегодно в Риге констатируется сокращение населения – но в то же время постоянно растет число детей-инвалидов. Так, в 2024 году их насчитывалось 2750, в 2025 — 2777.

Социальная служба самоуправления оценивает ситуацию в каждой семье индивидуально, может присвоить целый ряд услуг из общего набора в 13. Предполагается расширить спектр оплачиваемых городом занятий для детей с двигательными нарушениями. К счастью, на ниве помощи несовершеннолетним работает все больше негосударственных организаций – например, реабилитационный центр Poga, инициатива Palīdzesim.lv.

«Социальная реабилитация помогает детям развивать навыки, поддерживает родителей и укрепляет функционирование семьи, одновременно способствуя участию в образовании и уменьшая социальную заброшенность, – указано в документе Департамента благосостояния. – Спрос на программы социальной реабилитации больше, чем нынешние возможности, обеспеченные договорными организациями самоуправления, потому образуются очереди...»

Кстати, рижские социальные стандарты рассматривают в качестве детей — лиц до 20 лет, если получена выписка от семейного врача о необходимости проведения врачебной экспертизы для особого ухода; и лиц до 24 лет, если данное заключение уже выдано. Лимит оказываемых самоуправлением услуг установлен в размере 4500 евро в год.