В Гренобле на работу наркодиллером можно устроиться по объявлениям, написанным прямо на стенах домов в центре города.

Квалификация не требуется. Объявленная ставка: 300 евро в день за работу с 10:00 до 23:30 для наркоторговца; закладчики - 250€ в день; охранник - 200€; на стреме - 150€. В ночные часы чуть меньше.

Телеграм-канал "Настоящая Франция" иронизирует: "Говорил же Макрон: работа, она везде! Достаточно перейти улицу!"Тор

Распространение наркотиков во Франции координируется высокоструктурированными криминальными сетями и базируется на цифровизации розничной торговли, курьерской доставке и логистических цепочках через крупные транспортные узлы. По данным на 2026 год, этот нелегальный рынок переживает масштабную трансформацию, где оборот кокаина по прибыльности обогнал традиционный каннабис.

Логистика и оптовые поставки

Франция является как крупным потребительским рынком, так и ключевым транзитным узлом Западной Европы.Морские порты: Крупнейшие порты, такие как Гавр (Le Havre) и Марсель, выступают главными воротами для латиноамериканского кокаина. Контрабанда прячется в интермодальных грузовых контейнерах. Преступники используют сложные химические методы маскировки (например, пропитывают наркотиком ткани, древесный уголь или картон).

«Воздушные мосты» и курьеры

Около 20% кокаина проникает через авиасообщение с заморскими территориями Франции (Гвиана, Мартиника, Гваделупа). Наркокурьеры («мулы») перевозят вещества в багаже, на теле или внутривено/внутрижелудочно на рейсах в парижские аэропорты (в частности, Орли).

Автомобильные конвои (Go-Fast)

Из Испании во Францию каннабис (марокканский гашиш) и синтетические наркотики доставляются караванами автомобилей. Обычно используются две-три скоростные машины: первая идет впереди для разведки и обнаружения полиции, а следующие везут груз в скрытых тайниках.

Цифровизация розничной торговли («Pilon Uber»)

Традиционная уличная торговля на точках (так называемых points de deal) в бедных пригородах крупных городов постепенно уступает место современным технологиям:

-Мессенджеры и социальные сети: Основная доля розничных заказов переместилась в Telegram, Snapchat и Signal. Дилеры создают каналы с меню, ценами, фотографиями товара и картами покрытия.

-Курьерская доставка на дом: Эта схема во Франции получила неофициальное название «Uber Canti» или «Ubershit». Клиент делает заказ в приложении, и курьер на самокате, мопеде или автомобиле доставляет наркотики прямо к двери квартиры, маскируясь под обычных доставщиков еды.

-Даркнет и почта: Синтетические наркотики (MDMA, амфетамины) и новые психоактивные вещества часто заказываются на теневых маркетплейсах и приходят покупателям в обычных почтовых посылках или мелких пакетах.

Классические уличные точки

Несмотря на цифровизацию, в крупных мегаполисах (Марсель, Париж, Лион, Лилль) сохраняются жестко контролируемые уличные точки продаж.Сети имеют строгую иерархию: от «оптовиков» и руководителей точек до «менеджеров», фасовщиков, курьеров и «сигнальщиков» (guetteurs — часто несовершеннолетних, которые следят за появлением полиции).

Борьба за контроль над этими высокодоходными точками (особенно в Марселе) регулярно приводит к ожесточенным вооруженным столкновениям между бандами.