В будущем году он может весить уже 300 килограммов.

Тиина Юнтунен ходит по двору и кричит ”Сеппо”. Время обеда, но четырехкилограммового поросенка нигде не видно.

Наконец она находит своенравного малыша у стены дома. Миска с едой заставляет его прервать усердное копание в грязи. Перепачканный пятачок погружается в еду, и по двору разносится радостное чавканье.

У Тиины и ее мужа Вейкки есть ферма диких кабанов. Время от времени там рождаются слабые поросята, которые в природе обречены на смерть – они не могут конкурировать за пищу с более сильными братьями и сестрами. Кроме того, они могут стать жертвами агрессии со стороны более крупных собратьев. Сеппо тоже покусали.

– Сеппо был вдвое меньше других поросят и не справлялся с добыванием еды, – рассказывает Тиина.

Обычно такого поросенка пришлось бы усыпить, ведь даже содержащийся в загоне кабан остается диким животным, а закон строго запрещает держать диких позвоночных в качестве домашних питомцев.

Но Сеппо разрешили оставить как официально зарегистрированного питомца. Следуя указаниям ветеринара, маленький кабанчик оправился от травм и теперь гуляет во дворе дома.

Возвращение в загон

Сейчас Сеппо нельзя жить в общем загоне с остальными дикими кабанами. Он сможет вернуться туда, только когда подрастет. Тиина считает, что нынешний четырехкилограммовый малыш вырастет уже следующей осенью: тогда его вес достигнет 250-300 килограммов.

– Сеппо останется другом и когда вырастет. Просто станет другом побольше, – говорит Тиина. – Я смогу заходить к нему в загон и обращаться с ним совсем иначе, чем с другими, которые практически дикие.

Рыльный персонаж

Популярность в соцсетях к Сеппо пришла случайно. Видео, которым Тиина поделилась в Facebook, мгновенно набрало более ста тысяч просмотров.

– Телефон начал разрываться от уведомлений. Приходят сообщения, комментарии, всего понемногу.

Теперь видео с аккаунтов Сеппо посмотрели уже более миллиона раз.

Поскольку Сеппо – настоящий дикий кабан, Тиина и Вейкка попросили у ветеринара инструкции для публикаций в соцсетях.

– Ветеринар попросил подчеркивать в видео, что мы работаем в сотрудничестве с властями и делаем все по их инструкциям.

Как только Тиина закончила предложение, Сеппо резво убежал за сарай и мощным пятачком начал ворошить выгоревшую траву.

– Посреди всех мировых бедствий мы с Сеппо делаем видео для хорошего настроения, – говорит Тиина с улыбкой, наблюдая за делами своего необычного питомца.