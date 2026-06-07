Поклонников франшизы «История игрушек» ждет особый музыкальный сюрприз. Американская певица и автор песен Тейлор Свифт представила новую композицию I Knew It, I Knew You, которая станет частью официального саундтрека к анимационному фильму "История игрушек-5". Картина выйдет в мировой прокат 19 июня 2026 года.

По данным Disney и Pixar, композиция вдохновлена историей Джесси — одной из самых любимых героинь серии. Создатели отмечают, что новая работа Свифт сочетает характерные для ее раннего творчества кантри-мотивы с музыкальными элементами, которые появились на разных этапах ее карьеры.

Сама певица призналась, что участие в проекте стало для нее исполнением давней мечты. С детства она была поклонницей «Истории игрушек» и давно хотела внести свой вклад в знаменитую франшизу. Именно поэтому предложение создать оригинальную песню для нового фильма она восприняла с большим энтузиазмом.

О сотрудничестве Свифт с создателями мультфильма поклонники начали догадываться еще несколько недель назад. Внимательные фанаты заметили загадочные намеки в рекламной кампании и на официальном сайте артистки. Позже певица официально подтвердила свое участие в проекте и раскрыла название композиции.

По словам представителей студии, песня станет важной частью эмоциональной составляющей новой истории. Во франшизе уже есть музыкальные композиции, которые запомнились зрителям на долгие годы, поэтому создатели надеются, что новая работа Тейлор Свифт также найдет отклик у поклонников мультсериала.

Пятая часть продолжит историю Вуди, Базза, Джесси и других игрушек. В центре сюжета "Истории игрушек 5" окажется новый конфликт: герои столкнутся с планшетом LilyPad, который забирает внимание их хозяйки Бонни. Игрушкам предстоит вернуть интерес девочки к привычному миру игры.