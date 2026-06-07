53-летняя Мария Миронова опубликовала ноые личные фото в Instagram.

Актриса отвезла 6-летнего сына Федора в теннисную академию Рафаэля Надаля, где тот готовится к соревнованиям. «Начинается теннисный турнир», — написала Мария.

Напомним, в 2019 году Миронова родила сына Федора от четвертого супруга Андрея Сороки. Недавно стало известно, что в 2023 году актриса развелась с мужем и судится с ним из-за их общего сына.

Изначально у супругов не возникло споров из-за общего имущества и сына Федора. Однако в 2026 году ситуация изменилась: Сорока трижды обращался с иском к экс-жене в Пресненский районный суд города Москвы с требованием «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Однако суд отклонил прошения из-за допущенных ошибок.

Старший сын Андрей появился на свет в браке артистки с предпринимателем Игорем Удаловым. Наследник, который был назван в честь своего знаменитого дедушки, актера Андрея Миронова, продолжает творческую династию — он служит в Театре им. Евгения Вахтангова.

Во втором и третьем браках, с Дмитрием Клоковым и Алексеем Макаровым, у звезды не было детей.