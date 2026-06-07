Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот из-за этого мальчика Мария Миронова в свои 53 судится с бывшим 0 232

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мамина гордость.

Бывший супруг требовал разрешить общаться с любимчиком.

53-летняя Мария Миронова опубликовала ноые личные фото в Instagram.

Актриса отвезла 6-летнего сына Федора в теннисную академию Рафаэля Надаля, где тот готовится к соревнованиям. «Начинается теннисный турнир», — написала Мария.

s2192.png

Напомним, в 2019 году Миронова родила сына Федора от четвертого супруга Андрея Сороки. Недавно стало известно, что в 2023 году актриса развелась с мужем и судится с ним из-за их общего сына.

Изначально у супругов не возникло споров из-за общего имущества и сына Федора. Однако в 2026 году ситуация изменилась: Сорока трижды обращался с иском к экс-жене в Пресненский районный суд города Москвы с требованием «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Однако суд отклонил прошения из-за допущенных ошибок.

Старший сын Андрей появился на свет в браке артистки с предпринимателем Игорем Удаловым. Наследник, который был назван в честь своего знаменитого дедушки, актера Андрея Миронова, продолжает творческую династию — он служит в Театре им. Евгения Вахтангова.

Во втором и третьем браках, с Дмитрием Клоковым и Алексеем Макаровым, у звезды не было детей.

×
Читайте нас также:
#звезды #теннис #развод #instagram #социальные сети #знаменитости #судебный процесс #семейные отношения #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Близкие отношения
Изображение к статье: Фильм «Динозавры». Иконка видео
Изображение к статье: Андрей и Наталья. Иконка видео
Изображение к статье: Всякая пара по определению является неравной. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: самолет airBaltic в аэропорту
Наша Латвия
Изображение к статье: Такими хороших русских видит искусственный интеллект.
Наша Латвия
Изображение к статье: Неунывающая Примадонна. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Футбольный мяч в сетке ворот
Спорт
Изображение к статье: Любимые артисты старшего поколения. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Люди идут в парижский Диснейленд
В мире
Изображение к статье: самолет airBaltic в аэропорту
Наша Латвия
Изображение к статье: Такими хороших русских видит искусственный интеллект.
Наша Латвия
Изображение к статье: Неунывающая Примадонна. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео