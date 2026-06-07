Артериальная гипертензия часто развивается незаметно, но организм способен подавать сигналы задолго до того, как ситуация станет критической.

Артериальная гипертензия нередко развивается практически незаметно, однако организм способен подавать тревожные сигналы задолго до того, как состояние станет опасным. Доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко рассказал, по каким признакам можно заподозрить повышение давления даже без тонометра.

Артериальную гипертензию неслучайно называют «тихим убийцей». Многие люди годами живут с повышенным давлением, не подозревая о проблеме. Тем не менее организм часто предупреждает о неблагополучии характерными симптомами.

Cуществует несколько признаков, которые могут указывать на повышение артериального давления.

Головная боль

Одним из наиболее распространенных симптомов является головная боль. Чаще всего она возникает в затылочной области и может носить давящий или пульсирующий характер.

Неприятные ощущения нередко усиливаются при движении, наклонах головы, громких звуках или ярком свете. Некоторые пациенты сравнивают такую боль с тугим обручем, сжимающим голову.

Тошнота и рвота

При значительном повышении давления могут появиться тошнота и даже рвота.

По словам специалиста, такие симптомы связаны с воздействием на рвотный центр головного мозга. При этом рвота обычно не приносит облегчения и не обязательно связана с приемом пищи.

Носовое кровотечение

Еще одним характерным признаком может стать внезапное носовое кровотечение.

Профессор объясняет, что при резком скачке давления мелкие сосуды слизистой оболочки носа могут не выдерживать нагрузки и лопаться. Несмотря на неприятные ощущения, такой механизм в определенной степени помогает организму снизить риск более серьезных осложнений.

По словам врача, именно поэтому в прошлом одним из методов лечения гипертонии считалось кровопускание. Считалось, что уменьшение объема циркулирующей крови способствует снижению давления и уменьшает вероятность сосудистых катастроф.

Когда обращаться к врачу

Специалисты напоминают, что перечисленные симптомы не всегда свидетельствуют именно о гипертонии, однако их регулярное появление является серьезным поводом для консультации с врачом.

Особенно важно не откладывать обследование, если головные боли, приступы тошноты или носовые кровотечения повторяются регулярно либо сопровождаются ухудшением самочувствия.

Хотя точно определить уровень артериального давления можно только с помощью тонометра, организм нередко заранее сигнализирует о проблеме. Головная боль в затылке, необъяснимая тошнота и носовые кровотечения могут указывать на повышение давления и требуют внимания. Своевременная диагностика помогает предотвратить серьезные осложнения и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.