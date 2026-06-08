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Предвыборная кампания стартовала официально, но для многих партий она длится уже почти четыре года 0 49

Политика
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательные урны
ФОТО: LETA

Официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм начался только 6 июня. Однако для многих политических сил борьба за голоса избирателей продолжается уже практически весь срок полномочий нынешнего парламента, пишет ЛЕТА.

Хотя официальный период предвыборной агитации стартовал лишь 6 июня, жители Латвии давно живут в атмосфере выборов. Политическая реклама уже несколько месяцев размещается на улицах, в интернете, на радио и в почтовых ящиках.

С фасадов домов и рекламных щитов смотрят лица кандидатов, в социальных сетях партии ежедневно спорят друг с другом, а предвыборные обещания всё чаще звучат задолго до официального старта кампании.

Во многом это стало отражением особенностей работы 14-го Сейма. За неполные четыре года латвийская политика редко входила в спокойный режим. Смена правительств, напряжённые отношения внутри коалиций, борьба за рейтинги и постоянная необходимость сохранять внимание избирателей фактически превратили весь парламентский срок в непрерывную предвыборную кампанию.

Особенно заметно это проявлялось в ситуациях, когда партии одновременно находились у власти и критиковали работу правительства, частью которого сами являлись. В результате грань между управлением государством и политической агитацией становилась всё менее заметной.

Формально с 6 июня начали действовать специальные правила, предусмотренные законодательством. Теперь вступают в силу ограничения на расходы, требования к размещению агитации и усиленный контроль со стороны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Однако для обычного избирателя эта граница выглядит довольно условной.

Что важно знать: официальное начало кампании имеет значение прежде всего для контроля расходов и соблюдения правил агитации. С точки зрения общественного восприятия активная политическая реклама и борьба за внимание начались значительно раньше.

За последние месяцы партии активно использовали практически все доступные каналы коммуникации — наружную рекламу, партийные газеты, видеоролики, социальные сети и публичные мероприятия. При этом конкуренция всё чаще строилась не только на собственных предложениях, но и на критике оппонентов.

По мере приближения выборов интенсивность этой борьбы будет только расти. Официальный старт кампании скорее фиксирует новый этап уже давно начавшегося политического марафона, чем открывает его с нуля.

До выборов в 15-й Сейм остаётся несколько месяцев, и теперь политическое соперничество переходит в фазу, где каждый шаг партий будет находиться под более пристальным вниманием как контролирующих органов, так и самих избирателей.

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#выборы #парламент #правительство #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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