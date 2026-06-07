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«Весь транзит может уйти в Литву» – премьер-министр Латвии недоволен решением Москвы 0 272

Политика
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.

Андрис Кулбергс.

Пока латвийское правительство обсуждает, как реализовать обещанный запрет на торговлю с Россией, часть проблемы может решить сама Россия, сообщает ЛТВ.

Российская антимонопольная служба распорядилась с 1 июня удвоить железнодорожные тарифы на грузы, следующие из России или через Беларусь в Латвию, Эстонию и Финляндию. Подорожает и транзит из стран Центральной Азии. Зато на Литву двойные тарифы не распространяются.

В государственном предприятии Latvijas dzelzceļš (Латвийские железные дороги) скрывают объемы ущерба и количество сотрудников, которым угрожает увольнения.

Председатель правления компании Артис Гринбергс заявил: «Если я сейчас начну называть конкретные цифры, это будет спекуляцией. Это напрямую влияет на количество наших сотрудников, поэтому я пока воздержусь от оценок масштабов последствий».

В 2023 и 2024 годах на компенсацию пассажирских перевозок и убытков железнодорожной компании государство выделило в общей сложности 172,65 млн евро. Если объёмы грузоперевозок сократятся ещё сильнее, государственная поддержка может потребоваться в большем объёме.

Министр сообщения Рихард Козловскис не ждет от новых российских тарифов ничего хорошего: «Если тарифная политика меняется, это реальность. Бизнес перемещается и не привязан к одному месту. Ничего хорошего в этом нет».

При этом повышение тарифов не распространяется на Литву. По мнению премьер-министра Андриса Кулбергса, это создаёт несправедливую ситуацию:

«Это фактически раскалывает нас. Весь транзит может уйти в Литву. У нас автоматически пропадает интерес к железнодорожным перевозкам. Это практически автоматические санкции против нашей железной дороги. Затем страдает порт, а дальше по цепочке — всё остальное».

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#транзит #санкции #Латвия #экономика #Россия #тарифы #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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