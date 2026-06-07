Бернадетт Ширак, более шестидесяти лет состоявшая в браке с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончалась на 94-м году жизни.

Бывшая первая леди пользовалась большой популярностью среди французов и сыграла важную роль в политической карьере своего супруга, сообщает NOS.

На протяжении многих лет Бернадетт была одним из главных советников Жака Ширака. В своих мемуарах, опубликованных в 2011 году, бывший президент писал: «Она — женщина всей моей жизни, вместе мы многого достигли». Сам Жак Ширак, который возглавлял Францию двенадцать лет, умер в 2019 году в возрасте 86 лет.

Бернадетт Ширак остается единственной первой леди Франции, которая сама занимала выборные политические должности. С 1979 по 2015 год она была депутатом совета департамента Коррез, а в 1977 году стала заместителем мэра коммуны Сарран, в то время как ее муж строил политическую карьеру в Париже.

Любовь длиною в жизнь

Бернадетт и Жак познакомились во время учебы в престижном парижском Институте политических исследований Sciences Po и поженились в 1956 году.

За свою карьеру Жак Ширак 18 лет занимал пост мэра Парижа, дважды был премьер-министром Франции, возглавлял Министерство внутренних дел и Министерство сельского хозяйства, а в 1995 году одержал победу на президентских выборах, обойдя социалиста Лионеля Жоспена.

Ширак считался политиком консервативно-правого толка. Он стал первым президентом Франции, официально признавшим ответственность страны за участие в Холокосте, а также активно выступал против вторжения США в Ирак в 2003 году.

Французы ценили его за чувство юмора и харизму, однако его политическая биография не обошлась без скандалов. В 2011 году суд признал Ширака виновным в растрате государственных средств.

Испытания семейной жизни

Жак Ширак также был известен многочисленными романами. Бернадетт не скрывала, что знала об увлечениях мужа.

В документальном фильме 2016 года она призналась, что женщины слетались к нему «как бабочки на свет». По ее словам, власть и деньги всегда привлекают внимание противоположного пола.

«Я тоже могла бы изменить, но не сделала этого. Если быть честной, я очень любила своего мужа», — говорила Бернадетт.

Находясь в Елисейском дворце, она сумела стать самостоятельной и влиятельной фигурой, не ограничиваясь ролью супруги президента. Бернадетт славилась прямолинейностью, сильным характером и безупречным стилем. Ее часто можно было увидеть в костюмах Chanel и крупных солнцезащитных очках Dior.

Благотворительность и общественная деятельность

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Бернадетт Ширак. В своем обращении он отметил, что вместе с Жаком Шираком она оставила заметный след в истории страны.

В Елисейском дворце была открыта книга соболезнований.

Особое место в жизни Бернадетт занимала благотворительность. Она многие годы была лицом фонда Opération Pièces Jaunes, который собирает средства на улучшение условий пребывания детей и подростков в больницах.

Личная трагедия

Супруги воспитали двух дочерей. Старшая дочь, Лоранс Ширак, скончалась в возрасте 58 лет от сердечного приступа. В молодости она перенесла менингит, после чего страдала расстройством пищевого поведения.

Младшая дочь, Клод Ширак, на протяжении многих лет была ближайшим политическим советником своего отца и оставалась рядом с ним до конца его жизни.

В 2023 году на экраны вышла сатирическая комедия Бернадетт, посвященная годам Бернадетт Ширак в Елисейском дворце. Главную роль в картине исполнила Катрин Денёв.