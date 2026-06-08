Международная экспедиция под руководством британского морского археолога впервые обнаружила на Багамах затонувшие суда, которые могут быть связаны с эпохой расцвета пиратства.

С конца XVII до начала XVIII века Нассау на острове Нью-Провиденс был главной базой карибских пиратов. Здесь скрывались такие знаменитые морские разбойники, как Чёрная Борода и Калико Джек Рэкхем, планируя новые набеги и деля добычу.

После того как исследователи впервые получили официальное разрешение на погружение в закрытой части гавани Нассау, им удалось обнаружить шесть затонувших судов. По меньшей мере три из них относятся к так называемому «золотому веку пиратства».

Пираты нередко уничтожали следы своих преступлений, поджигая захваченные корабли после того, как забирали ценный груз, пушки и оборудование. Археологи нашли обгоревший деревянный корпус судна, который до сих пор удерживается на дне грудой каменного балласта.

Среди находок также оказались вертлюжные пушки — небольшие орудия на поворотных установках, которые пираты особенно любили использовать для создания паники на палубах противника. Исследователи обнаружили одно такое орудие, железную пушку, 25 свинцовых мушкетных пуль и камень для заточки сабель.

Учёные не рассчитывали на столь богатые результаты, так как значительная часть исторического слоя на дне гавани считалась утраченной после многолетних дноуглубительных работ.

«То, что нам удалось обнаружить, — лишь вершина айсберга. Меня поразило уже то, что деревянный корпус вообще сохранился. Ведь именно корабли были главным орудием пиратского террора. Не исключено, что в самой гавани и её окрестностях покоятся ещё десятки затонувших судов», — рассказал газете The Guardian британский морской археолог и руководитель проекта Шон Кингсли.

Говоря об обгоревшем корпусе, он добавил: «Увидеть его своими глазами и прикоснуться к нему было редким, по-настоящему волнующим моментом».

В 1695 году пират Генри Эвери стал самым разыскиваемым преступником своего времени. Ему приписывают одно из крупнейших ограблений в истории морского разбоя. Его добыча — золото, серебро, сапфиры, изумруды и алмазы — сегодня оценивалась бы более чем в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Поэтому, обнаружив обгоревший корпус, скреплённый деревянными нагелями, археологи не исключили, что перед ними может быть легендарный флагман Эвери — корабль Fancy. По историческим данным, это судно было сожжено почти до ватерлинии.

«Сжигать корабли почти до ватерлинии было способом замести следы. И в случае с корпусом из Нассау многое говорит о том, что без пиратов здесь не обошлось», - рассказал Майкл Пейтмен, второй руководитель экспедиции и посол Багамских островов по вопросам истории, культуры и музеологии.

По его словам, судно было хорошо вооружено, прежде всего вертлюжными пушками. «Такие орудия устанавливали вдоль бортов. Во время атаки они вели плотный огонь по палубе противника и были особенно опасны для экипажа», - добавил он.

Находки ценны ещё и потому, что пиратские кораблекрушения прежде находили в разных точках мира — от Маврикия до побережья Северной Каролины. Но в самом Нассау, который считался главной базой карибских пиратов на Багамах, ничего подобного до сих пор не обнаруживали.

«Благодаря Голливуду легенду о пиратах знают все. Но если отбросить романтический образ, мы почти ничего не знаем о том, как они жили на самом деле — и что стало с их главным орудием, деревянными кораблями», - пояснил Кингсли.

За последние 30 лет Кингсли исследовал более 350 затонувших судов. Он также основал журнал Wreckwatch, посвящённый подводной археологии и истории кораблекрушений.

Над новыми находками работала международная команда археологов и документалистов — участники проекта New Providence Pirates Expedition совместно с Wreckwatch TV.

Участник экспедиции, документалист Крис Аткинс, признался, что работа была рискованной: «Дважды в день приливы создают здесь сильные течения. Кроме того, в этих водах много акул. Мы понимали, что экспедиция может оказаться опасной — и при этом не принести никаких находок».

Кингсли, впрочем, подчеркнул, что под водой исследователи старались держаться спокойно и не вторгаться в жизнь морских хищников: «Мы не мешали друг другу. Мы понимали, что находимся на их территории».

Кроме оружия, исследователи нашли детали корабельного такелажа, стеклянные бутылки, кирпичи из корабельного камбуза и 143 глиняные курительные трубки. Часть трубок торчала прямо из песка рядом с обломками деревянных грузовых ящиков.

Трубки были украшены изображениями единорога, лошади, короны и английского королевского герба. По этим деталям археологи датировали их примерно 1740-ми годами и предположили, что они были изготовлены в Лондоне.

«Раньше такие трубки никогда не находили в составе затонувшего груза. Скорее всего, это был английский корабль, шедший в Нассау уже после того, как с пиратской угрозой было покончено. То, что судно сохранилось после масштабной застройки побережья, само по себе удивительно. Его груз — вино в стеклянных бутылках и дорогие курительные трубки — показывает, как Нассау постепенно выходил из эпохи пиратской анархии и становился обычным торговым портом», - объяснил Кингсли.

Между погружениями участники экспедиции изучали документы трёхсотлетней давности и старинные карты. Они также обследовали пещеры, где, по легендам, пираты прятали сокровища.

Однако никаких кладов обнаружить не удалось — похоже, пираты давно забрали всё ценное с собой.