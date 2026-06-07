Британская компания, поставлявшая мясо для кебабов по всей стране, получила крупный штраф после того, как выяснилось, что продукция продавалась под видом баранины, хотя значительная её часть состояла из жира, кожи и дешёвых мясных остатков. Суд назвал действия производителя сознательным обманом потребителей.

Британский производитель мяса для кебабов был оштрафован на сумму около 581 тысячи евро за многолетнюю фальсификацию продукции. Кроме того, компании предстоит выплатить более 300 тысяч евро судебных издержек. Об этом сообщает BBC.

Как сообщает NOS, суд в городе Суонси пришёл к выводу, что предприятие на протяжении длительного времени занималось «существенным и преднамеренным обманом», вводя в заблуждение как покупателей, так и представителей ресторанного бизнеса.

Речь идёт о компании Kismet Kebabs из графства Эссекс на северо-востоке Англии. Предприятие поставляло мясные полуфабрикаты для кебабов в заведения общественного питания по всей Великобритании.

Проверка выявила серьёзные нарушения Расследование началось после проверок, проведённых инспекторами муниципалитета Суонси в 2020 и 2021 годах. Специалисты изучали состав мясной продукции, используемой в различных кафе и ресторанах.

Во время одной из проверок выяснилось, что кебабы производства Kismet Kebabs не соответствуют информации, указанной на упаковке.

Так, в образце донер-кебаба из баранины вместо заявленных 87% мяса ягнёнка содержалось лишь 51%. Остальную часть продукта составляли преимущественно кожа, жир и другие компоненты низкого качества.

Вместо баранины — дешёвое сырьё В ходе судебного разбирательства стало известно, что компания закупала значительно меньше баранины, чем было необходимо для производства заявленных объёмов продукции.

По данным обвинения, предприятие активно использовало бараний жир, мясо взрослых овец, козлятину и дешёвые мясные остатки, включая обрезки шейной части туш. Кроме того, эксперты обнаружили в продукции чрезмерно высокое содержание воды.

По словам прокурора, качество некоторых партий было настолько низким, что по действующему законодательству их нельзя было официально считать мясной продукцией.

Обвинение охарактеризовало действия компании как «организованную и умышленную мошенническую схему», в результате которой были обмануты оптовые покупатели, владельцы заведений общественного питания и конечные потребители.

Позиция защиты

Представитель компании заявил в суде, что руководство предприятия со временем «утратило должное внимание к соблюдению нормативных требований».

По словам адвоката, после выявления нарушений в работе компании были проведены серьёзные изменения, а сама фирма якобы не получила значительной финансовой выгоды от фальсификации продукции.

Суд вынес жёсткое решение

Судья признал, что компания предприняла шаги для предотвращения подобных нарушений в будущем. Однако он отметил, что мошенническая практика носила системный характер и была глубоко укоренена в деятельности предприятия.

В результате суд назначил Kismet Kebabs штраф в размере около 581 тысячи евро и обязал компанию возместить судебные расходы на сумму свыше 300 тысяч евро.

На выплату всей суммы предприятию предоставлено четыре года.

История с Kismet Kebabs стала одним из самых громких случаев пищевого мошенничества в Великобритании за последние годы. Расследование показало, насколько важно контролировать происхождение и состав продуктов питания, а также регулярно проверять производителей, поставляющих продукцию в торговлю и сферу общественного питания.