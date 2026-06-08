Интервью президента США Дональда Трампа телеканалу NBC завершилось раньше запланированного времени после острой дискуссии о выборах. Спор разгорелся, когда журналистка попросила президента привести доказательства его заявлений о фальсификациях при голосовании.

Беседа с ведущей программы Meet the Press Кристен Уэлкер проходила в штате Висконсин во время встречи с фермерами. По данным NBC, интервью записывалось в амбаре и несколько раз прерывалось из-за технических проблем и шума дождя, который стучал по металлической крыше, пишет tv3.lv.

Большая часть разговора была посвящена внешней политике США, в том числе ситуации вокруг Ирана. Трамп вновь заявил, что Вашингтон намерен предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия и не рассматривает своё участие как начало затяжного военного конфликта.

Однако наиболее напряжённый момент возник ближе к концу интервью, когда речь зашла о выборах.

Президент вновь повторил свои заявления о том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а также раскритиковал порядок подсчёта голосов в Калифорнии, где окончательные результаты некоторых голосований подводятся спустя несколько дней после дня выборов.

Когда журналистка попросила привести доказательства этих утверждений, Трамп ответил, что ему достаточно того, что он видит и слышит. После этого между собеседниками начался спор.

Уэлкер отметила, что подобные наблюдения нельзя считать доказательствами. В ответ президент обвинил журналистку в нечестности, а затем заявил, что она «либо нечестная, либо глупая».

Несмотря на попытки ведущей продолжить разговор, Трамп решил завершить интервью.

«Извините, заканчиваем. С меня уже хватит», — заявил президент.

После этого он добавил, что провёл с журналисткой почти час в сложных погодных условиях и уже уделил программе достаточно времени. Перед уходом Трамп также вновь подверг критике американские СМИ, обвинив их в предвзятости и заявив, что стране необходима более честная журналистика.

На этом интервью было прервано, а президент покинул место съёмок.

Тем не менее история получила неожиданное продолжение. После выхода программы Кристен Уэлкер сообщила, что на следующий день вновь связалась с президентом. По её словам, стороны обсудили обстоятельства интервью, и Трамп согласился в будущем ещё раз принять участие в программе Meet the Press.

Конфликты между Дональдом Трампом и ведущими американскими СМИ продолжаются уже много лет. Президент регулярно обвиняет крупные медиа в необъективности, тогда как его оппоненты указывают на отсутствие доказательств многих заявлений о нарушениях на выборах.

Очередная перепалка с журналистом вновь показала, насколько напряжёнными остаются отношения Белого дома и традиционных американских СМИ.